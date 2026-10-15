हिंदी जोक्स: इन मजेदार चुटकुलों को पढ़कर हंस हंसकर हो जाएंगे लोटपोट, पढ़िए वायरल जोक्स

हिंदी जोक्स: हंसकर काम करने से कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। अगर आप बुरे वक्त में भी हंसते रहते हैं, तो यह समय आसानी से बीत जाता है। जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से आप मानसिक तनाव का शिकार नहीं होते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी-मजाक करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आपको हर दिन खुलकर हंसना चाहिए।





चिंटू नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा था,

इतने में ही एक बहुत ही सुंदर लड़की दुकान में आई

चिंटू बोला- नमस्ते जी, आप बहुत सुंदर हैं।

लड़की- शुक्रिया!

चिंटू- क्या आज शाम को हम कहीं मिल सकते हैं?

लड़की-लजी नहीं, मैं शादीशुदा हूं।

चिंटू- पति से कह देना सहेली से मिलने जा रही हूं...!

लड़की- आप खुद कह दो वही इस समय आपके बाल काट रहे हैं..!

नाई ने चिंटू को कर दिया गंजा!

