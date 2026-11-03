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देसी जोक्स: साली- आप घर में सबसे ज्यादा किसकी सुनते हैं? जीजा ने दिया ऐसा जवाब कि छूट जाएगी हंसी

Tue, 03 Nov 2026 12:30 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Tue, 03 Nov 2026 12:30 PM IST
सार

Desi Jokes: जीजा और साली के रिश्ते में हंसी-मजाक और हाजिरजवाबी के कई मौके मिलते हैं। कभी साली अपने सवालों से जीजा को उलझा देती है, तो कभी जीजा अपनी बातों से महफिल में हंसी बिखेर देते हैं। इन नए जोक्स में भी दोनों की ऐसी ही मजेदार नोकझोंक देखने को मिलेगी।
 

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Funny Jija Sali Jokes Witty Conversations That Will Make You Laugh
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

रोजमर्रा की जिंदगी में खुशियां ढूंढने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार नहीं करना पड़ता। कभी सुबह की चाय के साथ घरवालों की हंसी-मजाक भरी बातें दिन बना देती हैं, तो कभी किसी अपने का मजेदार जवाब पूरे दिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखता है। परिवार में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जिनमें बातचीत के साथ थोड़ी शरारत और खूब सारी हाजिरजवाबी भी शामिल रहती है। जीजा और साली का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। साली के पास सवालों की कमी नहीं होती और जीजा भी हर बार कोई न कोई जवाब तैयार रखते हैं। कभी साली जीजा की समझदारी पर सवाल उठा देती है, तो कभी जीजा अपनी बातों से उसे ही उलझा देते हैं। दोनों की इस मजेदार नोकझोंक में परिवार के बाकी लोग भी खूब आनंद लेते हैं। तो आइए, आज पढ़ते हैं जीजा और साली के कुछ नए मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप भी हंस पड़ेंगे।




साली - जीजाजी, आप घर में सबसे ज्यादा किसकी सुनते हैं?
जीजा - अपनी पत्नी की।
साली - और अगर दीदी गलत हों तो?
जीजा - तब तो और ध्यान से सुनता हूं, ताकि बाद में याद रहे कि गलती किसकी थी!
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जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

जीजा - साली साहिबा, बताओ अच्छी नौकरी की सबसे बड़ी पहचान क्या है?
साली - अच्छी सैलरी और छुट्टियां!
जीजा - गलत, महीने की पहली तारीख को बैंक का मैसेज देखकर मुस्कुराना ही असली पहचान है।
साली - फिर तो आपकी नौकरी ठीक ही चल रही होगी, मैसेज देखकर तो आप हमेशा मुस्कुराते हैं!

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

साली - जीजाजी, आप इतने शांत कैसे रहते हैं?
जीजा - जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया है।
साली - क्या सिखाया है?
जीजा - हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, खासकर जब सवाल तुम्हारी दीदी पूछ रही हों!

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Funny Jija Sali Jokes Witty Conversations That Will Make You Laugh
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/ Amar Ujala

जीजा - साली साहिबा, आजकल कौन-सा नया हुनर सीख रही हो?
साली - लोगों को पहचानना।
जीजा - अच्छा, तो मुझे पहचान लिया?
साली - बिल्कुल! आप वो हैं जो हर बार कहते हैं कि अगली बार मिलने पर मेरे लिए कुछ लाएंगे।
जीजा - अरे, तुम तो बिना परीक्षा दिए ही एक्सपर्ट बन गईं!

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फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

साली - जीजाजी, अगर आपको एक दिन के लिए राजा बना दिया जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे?
जीजा - अपने लिए छुट्टी घोषित करूंगा।
साली - और रानी के लिए?
जीजा - उनके लिए भी छुट्टी घोषित करूंगा, वरना राजमहल में शांति कैसे रहेगी!

 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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