वायरल जोक्स: दीदी की शॉपिंग पर जीजा ने कह दी ऐसी बात, साली भी नहीं रोक पाई हंसी

1 of 5 मजेदार हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियां अक्सर अपनों के साथ बिताए पलों में छिपी होती हैं। कभी सुबह की चाय पर परिवार के साथ हंसी-मजाक हो जाता है, तो कभी किसी की एक मजेदार बात पूरे दिन की थकान दूर कर देती है। घर में जब रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, तो बातचीत का दौर भी खूब चलता है। ऐसे में जीजा और साली की जोड़ी हो तो हंसी-मजाक का सिलसिला अपने आप शुरू हो जाता है। कभी साली अपने जीजा से ऐसे सवाल पूछती है कि उनके पास जवाब देना मुश्किल हो जाता है, तो कभी जीजा अपनी हाजिरजवाबी से साली को ही चुप करा देते हैं। दोनों के बीच की यह हल्की-फुल्की नोकझोंक परिवार की महफिल को और भी मजेदार बना देती है। तो चलिए, रोजमर्रा की ऐसी ही बातों से जुड़े जीजा और साली के कुछ छोटे-छोटे जोक्स पढ़ते हैं।





साली - जीजाजी, आप दीदी से कितना प्यार करते हैं?

जीजा - इतना कि उनकी हर बात मानता हूं।

साली - अच्छा! तो आज मेरी एक बात मान लीजिए।

जीजा - अरे, प्यार दीदी से करता हूं, उनकी पूरी टीम से नहीं!

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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

साली - जीजाजी, आप हमेशा मोबाइल में क्यों लगे रहते हैं?

जीजा - जरूरी काम करता हूं।

साली - ऐसा कौन-सा काम है?

जीजा - तुम्हारी दीदी के ऑनलाइन शॉपिंग ऑर्डर का स्टेटस देखना पड़ता है।

3 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : Adobe stock/Amar Ujala

जीजा - साली साहिबा, आजकल पढ़ाई कैसी चल रही है?

साली - बहुत अच्छी, बस किताब खोलते ही नींद आने लगती है।

जीजा - फिर तो तुम्हें किताबों से नहीं, तकिए से दूर रहने की जरूरत है।

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4 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

साली - जीजाजी, आप दीदी को कभी बाहर घुमाने क्यों नहीं ले जाते?

जीजा - ले तो जाता हूं, लेकिन वापस आने के बाद पूरा महीना बजट संभालना पड़ता है।

साली - तो क्या हुआ, दीदी खुश तो रहती हैं!

जीजा - हां, और मेरा बैंक बैलेंस उदास!

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