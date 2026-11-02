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Viral Jokes: मरीज- सर, मुझे भूलने की बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने दिया ऐसा जवाब कि छूट जाएगी हंसी

Mon, 02 Nov 2026 12:10 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 02 Nov 2026 12:10 PM IST
सार

Viral Jokes: डॉक्टर और मरीज के बीच होने वाली बातचीत में कई बार ऐसे मजेदार पल बन जाते हैं, जो चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। कभी मरीज अपनी परेशानी का अनोखा हल चाहता है, तो कभी डॉक्टर के सीधे-सादे सवाल पर ही मजेदार जवाब मिल जाता है। ये छोटे-छोटे जोक्स भी ऐसी ही दिलचस्प बातचीत पर आधारित हैं।
 

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Funny Doctor Patient Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock

जिंदगी की भागदौड़ में छोटी-छोटी खुशियां ही दिन को खास बना देती हैं। कभी सुबह की चाय के साथ परिवार की हंसी-मजाक भरी बातें मन खुश कर देती हैं, तो कभी रास्ते में किसी अनजान शख्स की मजेदार बात चेहरे पर मुस्कान ले आती है। कई बार तो गंभीर माहौल में भी कोई ऐसी बात हो जाती है कि लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते। डॉक्टर और मरीज के बीच होने वाली बातचीत भी कुछ ऐसी ही हो सकती है। मरीज अपनी परेशानी लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है और डॉक्टर उसे ठीक होने की सलाह देते हैं। लेकिन कई बार मरीज ऐसे सवाल पूछ बैठते हैं कि डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। कभी दवा को लेकर मजेदार सवाल होता है, तो कभी परहेज और आराम को लेकर ऐसी बातचीत शुरू हो जाती है कि पूरा माहौल हल्का हो जाता है। तो चलिए, पढ़ते हैं डॉक्टर और मरीज के बीच होने वाली कुछ ऐसी ही मजेदार बातचीत, जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगी।




मरीज - डॉक्टर साहब, मुझे भूलने की बीमारी हो गई है।
डॉक्टर - कब से?
मरीज - क्या कब से?
डॉक्टर - अरे, बीमारी कब से है?
मरीज - कौन-सी बीमारी डॉक्टर साहब?
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Funny Doctor Patient Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

मरीज - डॉक्टर साहब, मुझे रात में नींद नहीं आती।
डॉक्टर - सोने से पहले मोबाइल चलाते हैं?
मरीज - जी, बिल्कुल नहीं।
डॉक्टर - बहुत अच्छी बात है। फिर क्या करते हैं?
मरीज - मोबाइल की बैटरी खत्म होने का इंतजार करता हूं।

Funny Doctor Patient Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik

मरीज - डॉक्टर साहब, आपने जो दवा दी थी, उससे कोई फायदा नहीं हुआ।
डॉक्टर - दवा समय पर ली थी?
मरीज - जी, बिल्कुल।
डॉक्टर - खाने के बाद ली थी या पहले?
मरीज - डॉक्टर साहब, दवा तो ली ही नहीं। बस समय पर याद जरूर करता रहा!

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

मरीज - डॉक्टर साहब, मुझे वजन कम करना है। कोई आसान तरीका बताइए।
डॉक्टर - रोज सुबह टहलने जाइए और रात को हल्का खाना खाइए।
मरीज - कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें मैं सोता रहूं और वजन कम हो जाए?
डॉक्टर - है न, सपने में दौड़ लगाइए!

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Funny jokes - फोटो : freepik

मरीज - डॉक्टर साहब, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है।
डॉक्टर - गुस्सा आने पर आप क्या करते हैं?
मरीज - कुछ नहीं, चुपचाप बैठ जाता हूं।
डॉक्टर - यह तो अच्छी आदत है।
मरीज - जी, लेकिन सामने वाला मेरी चुप्पी को कमजोरी समझकर और बोलने लगता है!

 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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