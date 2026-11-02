Viral Jokes: मरीज- सर, मुझे भूलने की बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने दिया ऐसा जवाब कि छूट जाएगी हंसी

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जिंदगी की भागदौड़ में छोटी-छोटी खुशियां ही दिन को खास बना देती हैं। कभी सुबह की चाय के साथ परिवार की हंसी-मजाक भरी बातें मन खुश कर देती हैं, तो कभी रास्ते में किसी अनजान शख्स की मजेदार बात चेहरे पर मुस्कान ले आती है। कई बार तो गंभीर माहौल में भी कोई ऐसी बात हो जाती है कि लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते। डॉक्टर और मरीज के बीच होने वाली बातचीत भी कुछ ऐसी ही हो सकती है। मरीज अपनी परेशानी लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है और डॉक्टर उसे ठीक होने की सलाह देते हैं। लेकिन कई बार मरीज ऐसे सवाल पूछ बैठते हैं कि डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। कभी दवा को लेकर मजेदार सवाल होता है, तो कभी परहेज और आराम को लेकर ऐसी बातचीत शुरू हो जाती है कि पूरा माहौल हल्का हो जाता है। तो चलिए, पढ़ते हैं डॉक्टर और मरीज के बीच होने वाली कुछ ऐसी ही मजेदार बातचीत, जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगी।





मरीज - डॉक्टर साहब, मुझे भूलने की बीमारी हो गई है।

डॉक्टर - कब से?

मरीज - क्या कब से?

डॉक्टर - अरे, बीमारी कब से है?

मरीज - कौन-सी बीमारी डॉक्टर साहब?

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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

मरीज - डॉक्टर साहब, मुझे रात में नींद नहीं आती।

डॉक्टर - सोने से पहले मोबाइल चलाते हैं?

मरीज - जी, बिल्कुल नहीं।

डॉक्टर - बहुत अच्छी बात है। फिर क्या करते हैं?

मरीज - मोबाइल की बैटरी खत्म होने का इंतजार करता हूं।

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मरीज - डॉक्टर साहब, आपने जो दवा दी थी, उससे कोई फायदा नहीं हुआ।

डॉक्टर - दवा समय पर ली थी?

मरीज - जी, बिल्कुल।

डॉक्टर - खाने के बाद ली थी या पहले?

मरीज - डॉक्टर साहब, दवा तो ली ही नहीं। बस समय पर याद जरूर करता रहा!

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मरीज - डॉक्टर साहब, मुझे वजन कम करना है। कोई आसान तरीका बताइए।

डॉक्टर - रोज सुबह टहलने जाइए और रात को हल्का खाना खाइए।

मरीज - कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें मैं सोता रहूं और वजन कम हो जाए?

डॉक्टर - है न, सपने में दौड़ लगाइए!

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