फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Funny Electrician and Chintu Jokes That Will Make You Laugh Out Loud

चुटकुले: बिजली ठीक करने आया इलेक्ट्रिशियन, चिंटू ने पूछ लिया ऐसा सवाल कि हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

Mon, 02 Nov 2026 12:39 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 02 Nov 2026 12:39 PM IST
सार

Majedar Chutkule: इलेक्ट्रिशियन और चिंटू के मजेदार जोक्स पढ़कर आपका मूड भी खुशनुमा हो जाएगा। बिजली के बिल से लेकर पंखे और मोबाइल चार्जिंग तक, इन चुटकुलों में रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े ऐसे मजेदार किस्से हैं, जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे।

विज्ञापन
Funny Electrician and Chintu Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

कभी-कभी जिंदगी की छोटी-छोटी बातें ही चेहरे पर बड़ी-सी मुस्कान ले आती हैं। सुबह उठते ही चाय मिल जाए, ऑफिस जाते समय रास्ते में ट्रैफिक न मिले, गर्मी में अचानक ठंडी हवा चलने लगे या फिर घर की बिजली जाने के कुछ ही मिनट बाद वापस आ जाए, तो दिन बन जाता है। ऐसी ही छोटी-छोटी खुशियों के बीच अगर किसी की मजेदार बात सुनने को मिल जाए तो मूड और भी अच्छा हो जाता है। इसीलिए आज हम आपके लिए इलेक्ट्रिशियन और चिंटू के कुछ ऐसे मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। इन चुटकुलों में है थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी समझदारी और ऐसा मजेदार अंदाज, जो चेहरे पर मुस्कान ले आएगा।




चिंटू - भाई साहब, पंखा बहुत आवाज कर रहा है।
इलेक्ट्रिशियन - कितने नंबर पर चलाते हो?
चिंटू - तीन नंबर पर।
इलेक्ट्रिशियन - तो दो नंबर पर चला लो।
चिंटू - फिर आवाज कम हो जाएगी?
इलेक्ट्रिशियन - नहीं, लेकिन आवाज करने की रफ्तार कम हो जाएगी!
Trending Videos
Funny Electrician and Chintu Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

चिंटू - भैया, घर में बिजली बार-बार क्यों जा रही है?
इलेक्ट्रिशियन - तुम्हारे घर में बिजली का बिल भरा है?
चिंटू - नहीं।
इलेक्ट्रिशियन - तो फिर बिजली भी तुमसे मिलने कम ही आएगी!

 

Funny Electrician and Chintu Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

इलेक्ट्रिशियन - बताओ, घर में सबसे ज्यादा बिजली कौन खर्च करता है?
चिंटू - मम्मी!
इलेक्ट्रिशियन - कैसे?
चिंटू - पापा के आते ही पूरे घर की लाइट बंद करके उनका मूड खराब कर देती हैं!

विज्ञापन
विज्ञापन
Funny Electrician and Chintu Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

चिंटू - भैया, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा।
इलेक्ट्रिशियन - चार्जर बदलकर देखो।
चिंटू - वो भी बदल लिया।
इलेक्ट्रिशियन - सॉकेट बदलकर देखो।
चिंटू - वो भी बदल लिया।
इलेक्ट्रिशियन - अब मोबाइल बदल लो।
चिंटू - क्यों?
इलेक्ट्रिशियन - क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी तुमने उसे चार्ज नहीं किया!

विज्ञापन
Funny Electrician and Chintu Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

चिंटू - भैया, बिजली का ऐसा कनेक्शन लगा दो कि बिल बिल्कुल कम आए।
इलेक्ट्रिशियन - ऐसा कौन-सा कनेक्शन होता है?
चिंटू - जो पड़ोसी के मीटर से जुड़ जाए!
इलेक्ट्रिशियन - बेटा, कनेक्शन तो लग जाएगा, लेकिन फिर तुम्हारा रिश्ता पड़ोसी से हमेशा के लिए टूट जाएगा!

 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed