चुटकुले: बिजली ठीक करने आया इलेक्ट्रिशियन, चिंटू ने पूछ लिया ऐसा सवाल कि हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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कभी-कभी जिंदगी की छोटी-छोटी बातें ही चेहरे पर बड़ी-सी मुस्कान ले आती हैं। सुबह उठते ही चाय मिल जाए, ऑफिस जाते समय रास्ते में ट्रैफिक न मिले, गर्मी में अचानक ठंडी हवा चलने लगे या फिर घर की बिजली जाने के कुछ ही मिनट बाद वापस आ जाए, तो दिन बन जाता है। ऐसी ही छोटी-छोटी खुशियों के बीच अगर किसी की मजेदार बात सुनने को मिल जाए तो मूड और भी अच्छा हो जाता है। इसीलिए आज हम आपके लिए इलेक्ट्रिशियन और चिंटू के कुछ ऐसे मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। इन चुटकुलों में है थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी समझदारी और ऐसा मजेदार अंदाज, जो चेहरे पर मुस्कान ले आएगा।





चिंटू - भाई साहब, पंखा बहुत आवाज कर रहा है।

इलेक्ट्रिशियन - कितने नंबर पर चलाते हो?

चिंटू - तीन नंबर पर।

इलेक्ट्रिशियन - तो दो नंबर पर चला लो।

चिंटू - फिर आवाज कम हो जाएगी?

इलेक्ट्रिशियन - नहीं, लेकिन आवाज करने की रफ्तार कम हो जाएगी!

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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

चिंटू - भैया, घर में बिजली बार-बार क्यों जा रही है?

इलेक्ट्रिशियन - तुम्हारे घर में बिजली का बिल भरा है?

चिंटू - नहीं।

इलेक्ट्रिशियन - तो फिर बिजली भी तुमसे मिलने कम ही आएगी!





3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

इलेक्ट्रिशियन - बताओ, घर में सबसे ज्यादा बिजली कौन खर्च करता है?

चिंटू - मम्मी!

इलेक्ट्रिशियन - कैसे?

चिंटू - पापा के आते ही पूरे घर की लाइट बंद करके उनका मूड खराब कर देती हैं!

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

चिंटू - भैया, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा।

इलेक्ट्रिशियन - चार्जर बदलकर देखो।

चिंटू - वो भी बदल लिया।

इलेक्ट्रिशियन - सॉकेट बदलकर देखो।

चिंटू - वो भी बदल लिया।

इलेक्ट्रिशियन - अब मोबाइल बदल लो।

चिंटू - क्यों?

इलेक्ट्रिशियन - क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी तुमने उसे चार्ज नहीं किया!

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