वायरल जोक्स: जेठानी ने पूछा काम कब करोगी, देवरानी का जवाब सुनकर छूट जाएगी हंसी

1 of 5 सास-बहू जोक्स - फोटो : adobe stock/amar ujala







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घर-परिवार में रिश्तों की अपनी अलग ही मिठास होती है। कहीं ननद-भाभी की हंसी-मजाक वाली बातें होती हैं तो कहीं देवरानी-जेठानी की मजेदार नोकझोंक पूरे घर का माहौल खुशनुमा बना देती है। देवरानी और जेठानी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसमें कभी छोटी-छोटी बातों पर बहस हो जाती है, तो कभी दोनों मिलकर ऐसी हंसी-मजाक करती हैं कि घर के बाकी लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। रसोई में क्या बनेगा, बाजार से क्या लाना है, घर के काम कैसे निपटाने हैं या किसी पारिवारिक कार्यक्रम में कौन क्या पहनेगा, इन बातों पर दोनों की अपनी-अपनी राय हो सकती है।



कभी जेठानी अपने अनुभव से देवरानी को सलाह देती हैं तो कभी देवरानी अपनी चतुराई से जेठानी को ऐसा जवाब दे देती है कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। कई बार दोनों एक-दूसरे की छोटी-छोटी आदतों को लेकर मजाक करती हैं, तो कभी किसी काम को लेकर ऐसी समझदारी दिखाती हैं कि परेशानी भी हंसी में बदल जाती है। हालांकि, हर परिवार का रिश्ता अलग होता है, लेकिन जहां अपनापन और एक-दूसरे का सम्मान हो, वहां हल्की-फुल्की नोकझोंक भी रिश्ते को खास बना सकती है। तो चलिए पढ़ते हैं ये मजेदार चुटकुले, जहां सवाल भी दिलचस्प हैं और जवाब भी कमाल के।



जेठानी - छोटी, आज खाने में क्या बनाऊं?

देवरानी - दीदी, कुछ ऐसा बनाइए जो सबको पसंद आए।

जेठानी - अच्छा, बताओ क्या बनाऊं?

देवरानी - खीर बना लीजिए।

जेठानी - लेकिन खीर तो मिठाई है, खाना नहीं!

देवरानी - दीदी, जब सबको पसंद आएगी तो शिकायत भी कोई नहीं करेगा। बाकी खाने के लिए रोटी-सब्जी तो है ही!

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2 of 5 सास-बहू जोक्स - फोटो : Adobe Stock

जेठानी - छोटी, जल्दी से ये कपड़े तह कर दो। मुझे रसोई में काम है।

देवरानी - दीदी, आप बड़े अच्छे से कपड़े तह करती हैं। आप ही कर दीजिए न!

जेठानी - वाह! तारीफ करके काम मुझसे ही करवाना चाहती हो?

देवरानी - नहीं दीदी, मैं तो आपकी कला की कद्र कर रही हूं। घर में हुनर की पहचान भी तो होनी चाहिए!







देवरानी - दीदी, आप बाजार से सिर्फ दो चीजें लेने गई थीं, फिर इतने सारे थैले कैसे आ गए?

जेठानी - छोटी, बाजार में बहुत अच्छी सेल लगी थी।

देवरानी - लेकिन आपने तो कहा था कि पैसे बचाने जा रही हैं।

जेठानी - बिल्कुल बचाए हैं! जो सामान महंगा मिलता, उसे कम दाम में खरीद लिया।

देवरानी - समझ गई दीदी, बचत इतनी अच्छी हुई कि सामान की गिनती ही बढ़ गई!





जेठानी - छोटी, आज सब्जी कैसी बनी है?

देवरानी - बहुत अच्छी, दीदी!

जेठानी - सच बताना, सिर्फ तारीफ के लिए तो नहीं कह रही?

देवरानी - नहीं दीदी, सच में अच्छी है।

जेठानी - फिर तुमने दूसरी बार क्यों नहीं ली?

देवरानी - दीदी, तारीफ दिल से की है, लेकिन पेट की भी तो अपनी सीमा होती है!

3 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

देवरानी - दीदी, आज आपने घर के सारे काम इतनी जल्दी कैसे निपटा लिए?

जेठानी - छोटी, मैंने कामों की सूची बना ली थी और एक-एक करके सब कर लिया।

देवरानी - वाह! मैं भी कल से ऐसा ही करूंगी।

जेठानी - तो फिर आज क्या कर रही हो?

देवरानी - आज तो आपकी इस समझदारी से प्रेरणा ले रही हूं। काम कल से शुरू करूंगी!





देवरानी - दीदी, आपको घर संभालने का इतना अनुभव कैसे हो गया?

जेठानी - छोटी, समय के साथ सब सीख जाते हैं।

देवरानी - फिर तो मुझे भी कुछ समय दीजिए, मैं भी सीख जाऊंगी।

जेठानी - बिल्कुल, लेकिन सीखने के लिए काम भी करना पड़ेगा।

देवरानी - जी दीदी, मैं तैयार हूं। आप बस पहले यह बता दीजिए कि कौन-सा काम करने से सबसे जल्दी अनुभव मिलता है!

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4 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

जेठानी - छोटी, त्योहार आने वाला है। घर की सफाई शुरू कर दी?

देवरानी - जी दीदी, पूरी योजना बना ली है।

जेठानी - अच्छा! क्या-क्या करना है?

देवरानी - पहले सामान इधर से उधर करना है, फिर जो सामान मिले उसे सही जगह रखना है।

जेठानी - और सफाई?

देवरानी - दीदी, वह तो इसी प्रक्रिया में अपने आप हो जाएगी!





देवरानी - दीदी, आज चाय आप बनाएंगी या मैं?

जेठानी - छोटी, तुम बना लो। कल मैंने बनाई थी।

देवरानी - ठीक है, लेकिन एक शर्त है।

जेठानी - कैसी शर्त?

देवरानी - चाय मैं बनाऊंगी, कप आप धो देना।

जेठानी - यह कैसी साझेदारी हुई?

देवरानी - दीदी, घर में काम बांटने की शुरुआत किसी को तो करनी पड़ेगी!

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik