देसी जोक्स: इन वायरल जोक्स को पढ़कर लगाएंगे ठहाके, पढि़ए मजेदार चुटकुले

1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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देसी जोक्स: भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बेहद कम उम्र में ही तनाव का शिकार हो रहे हैं। इसका सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसे माहौल में स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए। हंसने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आपसे तनाव भी दूर रहेगा। आपको हंसाने के लिए कुछ हंसी के हंसगुल्ले लेकर आए हैं। इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे।



रोहन- शराब पीते पीते रोने लगा.

मोहन- क्या हुआ... रो क्यों रहे हो?

रोहन- यार, जिस लड़की को भूलने के लिए पी रहा था उसका नाम याद नहीं आ रहा...



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2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

दादी और पोता आपस में बात करते हुए...

दादी- लगता है उस लड़की को लकवा हो गया है,

देख कैसे उसका एक हाथ ऊपर हो रहा है और मुंह पिचका सा हो गया है

पोता- दादी लकवा नहीं, वह सेल्फी ले रही है...



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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik