टीटीई- आपका टिकट कहां है? यात्री ने दिया ऐसा जवाब कि हंस-हंसकर हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 फनी मजेदार जोक्स - फोटो : freepik







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ट्रेन का सफर अपने आप में मजेदार होता है। खिड़की से बाहर भागते पेड़, स्टेशन पर चाय की आवाज लगाते विक्रेता और सीट पर बैठे यात्रियों की बातचीत सफर को यादगार बना देती है। लेकिन ट्रेन में सबसे दिलचस्प बातचीत तब होती है, जब टिकट चेक करने टीटीई पहुंच जाते हैं। किसी यात्री को अपनी सीट की चिंता होती है तो कोई टिकट दिखाने के लिए जेब टटोलने लगता है। कुछ यात्री तो ऐसे जवाब देते हैं कि सामने वाला भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता। टीटीई और यात्रियों के बीच टिकट, सीट और सफर को लेकर होने वाली बातचीत पर कई मजेदार चुटकुले भी बनते हैं। इन जोक्स की खासियत यह है कि इनमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातें होती हैं और जवाब बिल्कुल उम्मीद से उलट निकलते हैं। अगर आपने भी कभी ट्रेन में सफर किया है तो इनमें से कुछ बातें आपको जानी-पहचानी लग सकती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं टीटीई और यात्रियों के पांच मजेदार जोक्स, जिनमें टिकट की चिंता भी है और हंसाने वाले जवाब भी।

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2 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

टीटीई - आपका टिकट कहां है?

यात्री - जी, अभी दिखाता हूं।

टीटीई - जल्दी दिखाइए, मेरे पास बहुत काम है।

यात्री जेबें टटोलने लगता है।

टीटीई - क्या हुआ? टिकट नहीं मिल रहा?

यात्री - मिल जाएगा साहब, बस थोड़ी देर दीजिए।

टीटीई - टिकट रखा कहां था?

यात्री - यही तो याद कर रहा हूं। टिकट लेते समय तो बहुत संभालकर रखा था, अब संभालने के चक्कर में ही नहीं मिल रहा!

टीटीई - टिकट संभालना था या छिपाकर रखना था?

यात्री - साहब, अगर छिपाना होता तो आपको दिखाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करता!

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

यात्री - साहब, मेरी सीट पर कोई और बैठा है।

टीटीई - आपने उसे अपना टिकट दिखाया?

यात्री - जी, दिखाया था।

टीटीई - फिर उसने क्या कहा?

यात्री - बोला कि टिकट तो आपकी सीट का है, लेकिन सीट पर मैं बैठा हूं!

टीटीई - फिर आपने क्या किया?

यात्री - साहब, मैं भी समझदार हूं। मैंने उसे अपना टिकट दिया और खुद उसकी सीट ढूंढने निकल पड़ा!

टीटीई - अरे भाई, टिकट वापस लीजिए और अपनी सीट पर बैठिए। ट्रेन में सीट का फैसला टिकट से होता है, बहस से नहीं!

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

टीटीई - आपको कहां तक जाना है?

यात्री - साहब, दिल्ली तक।

टीटीई - टिकट भी दिल्ली तक का है?

यात्री - जी साहब।

टीटीई - तो फिर बार-बार खिड़की से बाहर देखकर परेशान क्यों हो रहे हैं?

यात्री - साहब, टिकट तो दिल्ली तक का है, लेकिन रास्ते में इतने स्टेशन आ गए कि अब लग रहा है दिल्ली कहीं विदेश में तो नहीं!

टीटीई - चिंता मत कीजिए, दिल्ली आएगी जरूर।

यात्री - धन्यवाद साहब! घर पर भी यही भरोसा दिला दीजिए कि मैं सही रास्ते पर हूं!

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5 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala