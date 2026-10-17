होमवर्क नहीं किया तो स्टूडेंट ने बना दिया ऐसा बहाना, मास्टर ने भी सिखा दिया मजेदार सबक

स्कूल की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ सबसे मजेदार पल तब आते हैं, जब टीचर सवाल पूछते हैं और स्टूडेंट अपनी हाजिरजवाबी से पूरी क्लास को हंसा देते हैं। कभी टीचर होमवर्क न करने की वजह पूछते हैं तो कभी परीक्षा में आए अजीब जवाब देखकर माथा पकड़ लेते हैं। उधर कुछ स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं, जिनके पास हर सवाल का जवाब तो होता है, लेकिन वह जवाब किताब में नहीं, उनके अपने दिमाग में तैयार होता है। यही वजह है कि टीचर और स्टूडेंट के चुटकुले हर उम्र के लोगों को पसंद आते हैं। इन्हें पढ़ते हुए किसी को अपना स्कूल याद आता है तो किसी को अपने क्लास के उस दोस्त की याद आ जाती है, जो हर मुश्किल सवाल का भी मजेदार जवाब दे देता था। कई बार स्टूडेंट की बात सुनकर टीचर को भी हंसी आ जाती है और पूरी क्लास का माहौल बदल जाता है। अगर आप भी पढ़ाई और स्कूल से जुड़े मजेदार किस्से पसंद करते हैं तो ये जोक्स जरूर पढ़िए। इनमें टीचर के सवाल हैं, स्टूडेंट के मजेदार जवाब हैं और ऐसी पंचलाइन हैं, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं।
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टीचर - राहुल, तुम्हारा होमवर्क कहां है?
स्टूडेंट - मैम, घर पर है।
टीचर - तो स्कूल क्यों नहीं लाए?
स्टूडेंट - मैम, आपने ही तो कहा था कि अपना काम खुद करना चाहिए। इसलिए होमवर्क घर पर ही किया और वहीं छोड़ आया!
टीचर - बहुत होशियार बन रहे हो! कल अपने पापा को लेकर आना।
स्टूडेंट - मैम, पापा को क्यों? होमवर्क तो मैंने किया है, उन्होंने नहीं!
टीचर - अच्छा! अब तुम्हें समझाती हूं कि स्कूल में समझदारी कहां दिखानी है!
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मजेदार फनी जोक्स
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टीचर - बताओ, अगर तुम्हारे पास 10 आम हैं और तुम अपने दोस्त को 4 आम दे देते हो, तो तुम्हारे पास कितने आम बचेंगे?
स्टूडेंट - 10 आम।
टीचर - वो कैसे? मैंने कहा न कि 4 आम दे दिए!
स्टूडेंट - मैम, आम तो मेरे हैं। दोस्त ने मांगे जरूर हैं, लेकिन मैंने अभी दिए कहां हैं!
टीचर - सवाल में लिखा है कि तुमने दे दिए!
स्टूडेंट - तो मैम, सवाल में ही दे दीजिए। असली आम मैं क्यों दूं?
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टीचर - तुम आज फिर स्कूल देर से क्यों आए?
स्टूडेंट - मैम, रास्ते में एक बोर्ड लगा था।
टीचर - बोर्ड पर ऐसा क्या लिखा था?
स्टूडेंट - लिखा था, 'आगे स्कूल है, धीरे चलें।'
टीचर - तो तुम धीरे क्यों चले?
स्टूडेंट - मैम, मैं नियमों का पालन करता हूं। अब आप ही बताइए, नियम मानने पर डांट पड़ेगी तो कौन मानेगा!
टीचर - कल से समय पर आना, वरना तुम्हारे लिए अलग नियम बनाना पड़ेगा!
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टीचर - क्लास में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है?
स्टूडेंट - मैं, मैम!
टीचर - अच्छा! कैसे?
स्टूडेंट - मैम, आप जो भी सवाल पूछती हैं, मैं उसका जवाब देने की बहुत मेहनत करता हूं।
टीचर - लेकिन तुम जवाब तो कभी देते ही नहीं!
स्टूडेंट - मैम, मेहनत करना मेरे हाथ में है, सही जवाब आना भगवान के हाथ में!
टीचर - और तुम्हें पास करना किसके हाथ में है?
स्टूडेंट - मैम, वो तो आपके हाथ में है। इसलिए तो मैं रोज आपकी तरफ देखकर मुस्कुराता हूं!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)