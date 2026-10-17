हिंदी जोक्स: लड़का- बाबा इंजीनियर हूं कोई नौकरी नहीं लग रही उपाय बताइए, जवाब सुनकर खोल ली समोसे की दुकान

1 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik







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हिंदी जोक्स: जिस तरह हमें सेहतमंद रहने के लिए अच्छे खानपान की जरूरत होती है, उसी प्रकार हंसना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। हंसने से हमारे स्वास्थ्य पर काफी सारे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हम हसते हैं, तो हमारे शरीर में रक्त संचार तेजी से होने लगता ऐसे में हमारे शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई भी अधिक होने लगता है। असल में हंसी एक दवा की तरह है जो मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखती है। किसी भी तरह के तनाव या अवसाद से बाहर निकलने में हंसी हमारी काफी मदद करती है।



बबलू - ऐसा लगता है कि वो लड़की ऊंचा सुनती है।

मैं कुछ कहता हूं वो कुछ और ही बोलती है।

डबलू - वो कैसे?

बबलू - मैंने कहा… आई लव यू,

तो वह बोली मैंने कल ही नए सैंडल खरीदे हैं…



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2 of 5 जोक्स का पिटारा - फोटो : freepik

लड़का- बाबा कोई नौकरी नहीं लग रही,

इंजीनियर हूं, कोई उपाय बताइए...

बाबा- बेटा कौन सी ब्रांच है...

लड़का- इलैक्ट्रीकल...

बाबा- फिर तो मुझे नहीं पता बेटा,

क्योंकि मैं मेकेनिकल से था...

जवाब सुनकर खोल ली समोसे की दुकान







3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik