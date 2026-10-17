जोक्स: पति का इलाज कराने गई महिला डॉक्टर की बात सुनकर हुई बेहोश, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

1 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock







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जोक्स: खुलकर हंसने से न सिर्फ मन को खुश रहता है, बल्कि दिनभर की थकान और तनाव भी दूर होता है। हंसी-मजाक करने से माहौल खुशनुमा बनता है और मन को शांति मिलती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानसिक सेहत के लिए हंसने की सलाह देते हैं। ऐसे में मजेदार जोक्स और चुटकुले चेहरे पर खुशी लाने का सबसे आसान तरीका हैं। आपके तनाव को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे वायरल चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे।



राजू के हाथ में नया फोन देखकर...

उसका दोस्त बोला- ये नया फोन कब खरीदा?

राजू- नया नहीं, गर्लफ्रेंड का है।

दोस्त- गर्लफ्रेंड का फोन क्यों ले आया?

राजू- अरे यार, वो रोज कहती थी,

मेरा फोन नहीं उठाते, फोन नहीं उठाते।

आज मौका मिला, मैंने उठा लाया।



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

गोलू- आज ये रोटियां जली हुई कैसी हैं?

पत्नी- क्योंकि मैं आजकल खूबसूरत होती जा रही हूं।

गोलू- तुम्हारे खूबसूरत होने से रोटी जलने का क्या लेना-देना है?

पत्नी- रोटियां भी मेरी खूबसूरती को देखकर जलने लगी हैं।



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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