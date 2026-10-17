चुटकुले: जीजा जी ने मांगा उधार, साले ने दिया ऐसा जवाब कि बोलती बंद हो गई, पढ़े मजेदार जोक्स

जीजा-साले का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि इसमें इज्जत भी होती है और एक-दूसरे की खिंचाई करने की पूरी आजादी भी। जीजा जी ससुराल पहुंचें और साला उनकी टांग खींचने का मौका छोड़ दे, ऐसा तो कम ही होता है। कभी साला अपने जीजा जी से महंगा गिफ्ट मांग लेता है तो कभी ऐसा सवाल पूछ देता है कि जीजा जी को अपनी सारी समझदारी लगानी पड़ जाती है। उधर, जीजा जी भी कम नहीं होते। वे भी साले की ऐसी क्लास लगाते हैं कि बेचारा जवाब सोचता रह जाता है। इस रिश्ते में सबसे मजेदार पल तब आते हैं, जब दोनों एक-दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं और आखिर में खुद ही हंसी का पात्र बन जाते हैं। कई बार तो एक छोटा-सा सवाल पूरी महफिल को हंसाने के लिए काफी होता है। अगर आपको भी ऐसे चुटकुले पसंद हैं, जिनका जवाब उम्मीद से बिल्कुल उलट हो तो जीजा-साले के ये जोक्स जरूर पढ़िए।
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जीजा जी - साले साहब, नौकरी का क्या हुआ? कहीं बात बनी?
साला - जीजा जी, तीन जगह इंटरव्यू दिया है।
जीजा जी - फिर क्या जवाब मिला?
साला - एक जगह बोले कि आपके पास अनुभव नहीं है। दूसरी जगह बोले कि आप जरूरत से ज्यादा पढ़े-लिखे हैं।
जीजा जी - तीसरी जगह क्या हुआ?
साला - वहां बोले कि हम आपको फोन करेंगे।
जीजा जी - तो फोन आया?
साला - आया था जीजा जी, लेकिन मैंने उठाया नहीं।
जीजा जी - क्यों भई?
साला - मुझे लगा फिर कोई नौकरी देने के बजाय अनुभव मांगने वाला होगा!
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साला - जीजा जी, इस बार जन्मदिन पर ऐसा गिफ्ट देना कि पूरा साल याद रखूं।
जीजा जी - बिल्कुल! तेरे लिए एक डायरी लाऊंगा।
साला - डायरी का मैं क्या करूंगा?
जीजा जी - उसमें अपने सारे खर्च लिखना।
साला - उससे क्या होगा?
जीजा जी - महीने के आखिर में पता चलेगा कि पैसे कहां उड़ गए।
साला - जीजा जी, मुझे गिफ्ट चाहिए था, अपनी गरीबी की जांच के लिए सरकारी फाइल नहीं!
जीजा जी - अच्छा है! कम से कम अब खर्च करने से पहले सोच तो लिया करेगा।
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जीजा जी - साले साहब, मान लो तुम्हारे पास दस हजार रुपये हैं और मैं तुमसे दो हजार उधार मांग लूं, तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे?
साला - दस हजार!
जीजा जी - वो कैसे?
साला - क्योंकि आप उधार मांग रहे हैं, पैसे वापस करने की तारीख तो बता ही नहीं रहे!
जीजा जी - बेटा, गणित में तो तुम कमजोर हो, लेकिन जिंदगी का हिसाब बहुत अच्छा समझते हो!
साला - जीजा जी, आपसे ही तो सीखा है। घर का बजट देखते-देखते आदमी होशियार हो ही जाता है!
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साला - जीजा जी, आपने वजन कम करने का फैसला किया था। कितना कम हुआ?
जीजा जी - दो किलो कम हुआ है।
साला - वाह! कैसे?
जीजा जी - रोज सुबह टहलने जाता हूं और मीठा खाना भी बंद कर दिया है।
साला - फिर तो अब आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे!
जीजा जी - हां, बस एक परेशानी है।
साला - क्या?
जीजा जी - वजन कम होने की खुशी में कल मिठाई खा ली थी।
साला - एक ही खाई होगी न?
जीजा जी - नहीं, आधा किलो!
साला - जीजा जी, आपने वजन घटाया नहीं, मिठाई की दुकान को अपना वजन दे दिया!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)