चुटकुले: बहन के सवालों से परेशान हुआ भाई, जवाब पढ़कर पेट पकड़कर हंसने पर हो जाएंगे मजबूर

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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भाई-बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे प्यारे रिश्तों में से एक होता है। इसमें प्यार भी होता है, परवाह भी और छोटी-छोटी बातों पर होने वाली मजेदार लड़ाइयां भी। कभी भाई अपनी बहन की पसंदीदा चीज चिढ़ाने के लिए छिपा देता है, तो कभी बहन भाई की किसी पुरानी गलती को याद दिलाकर उसकी बोलती बंद कर देती है। दोनों एक-दूसरे से कितना भी लड़ लें, लेकिन मुसीबत आने पर सबसे पहले एक-दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। यही वजह है कि भाई-बहन की नोकझोंक में भी एक अलग ही अपनापन दिखाई देता है।



अगर आप भी भाई-बहन के रिश्ते से जुड़ी ऐसी ही मजेदार बातों को पसंद करते है तो ये जोक्स आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। इनमें रोजमर्रा की नोकझोंक, मजेदार सवाल और ऐसे जवाब हैं, जिनमें हंसी के साथ रिश्ते की मिठास भी छिपी है। तो चलिए पढ़ते हैं भाई-बहन के मजेदार चुटकुले, जिन्हें आप अपने भाई, बहन और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आइए जानते हैं।



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik



बहन - भैया, मुझे थोड़े पैसे चाहिए।

भाई - पिछले हफ्ते भी तो दिए थे।

बहन - हां, लेकिन वो खर्च हो गए।

भाई - इतने जल्दी कैसे?

बहन - भैया, पैसे खर्च करने में जल्दी और कमाने में देर लगती है।

भाई - वाह! यह ज्ञान अगर कमाई शुरू करने में भी लगा दो तो मेरी चिंता खत्म हो जाए!

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मम्मी - तुम दोनों मिलकर कमरा साफ कर दो।

भाई - मैं झाड़ू लगा देता हूं।

बहन - और मैं सामान सही जगह रख देती हूं।

थोड़ी देर बाद मम्मी कमरे में आती हैं।

मम्मी - यह कमरा तो पहले से ज्यादा बिखरा हुआ है!

बहन - मम्मी, हम दोनों ने काम शुरू तो कर दिया था।

मम्मी - फिर हुआ क्या?

भाई - फिर हमें समझ आया कि काम बांटना आसान है, काम पूरा करना मुश्किल!





बहन - भैया, अगर परीक्षा में कम नंबर आ जाएं तो क्या करना चाहिए?

भाई - अपनी गलतियां देखनी चाहिए और अगली बार ज्यादा मेहनत करनी चाहिए।

बहन - और अगर अगली बार भी कम नंबर आएं?

भाई - तो मेहनत का तरीका बदलना चाहिए।

बहन - अच्छा! आप भी यही करते हो?

भाई - बिल्कुल, मैं हर बार यही सोचता हूं। अब बस इसे अमल में लाना बाकी है!

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बहन - भैया, दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है?

भाई - जो तुम्हारी परेशानी समझे, जरूरत पर साथ दे और तुम्हारी खुशी में खुश हो।

बहन - मतलब मैं?

भाई - हां, लेकिन एक छोटी-सी शर्त है।

बहन - क्या?

भाई - मेरी चॉकलेट बिना पूछे खाना बंद कर दो, फिर दोस्ती और मजबूत हो जाएगी!





बहन - भैया, मेरे साथ बाजार चलोगे?

भाई - जरूर, क्या खरीदना है?

बहन - अभी तय नहीं किया।

भाई - फिर तो जल्दी लौट आएंगे।

बहन - कैसे?

भाई - जब खरीदना ही तय नहीं है, तो दुकानों पर घूमकर समय क्यों बर्बाद करेंगे?

बहन - भैया, आपको खरीदारी की समझ नहीं है। पहले बाजार जाते हैं, फिर पता चलता है कि क्या खरीदना है!

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