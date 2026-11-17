Winter Fashion Tips: सर्दियों का मौसम आते ही महिलाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि ठंड से बचने के साथ-साथ स्टाइलिश कैसे दिखें। खासकर अगर आपको कुर्ती पहनना पसंद है तो विंटर सीजन में अपने लुक को लेकर थोड़ी उलझन हो सकती है। गर्मियों में कुर्ती के साथ प्लाजो या लेगिंग्स पहनना आसान होता है, लेकिन सर्दियों में कपड़ों का चुनाव करते समय आराम और फैशन दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार सही बॉटम वियर न चुनने के कारण पूरा आउटफिट साधारण नजर आने लगता है।
हालांकि, अब आपको सर्दियों में अपनी पसंदीदा कुर्तियों को अलमारी में रखने की जरूरत नहीं है। बस उनके साथ सही बॉटम वियर को स्टाइल करने का तरीका जानना जरूरी है। आप जींस, ट्राउजर, वूलन लेगिंग्स से लेकर स्ट्रेट पैंट तक कई विकल्पों को अपनी कुर्ती के साथ पहन सकती हैं। ये बॉटम वियर न सिर्फ आपको आरामदायक लुक देंगे, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी आकर्षक बनाएंगे।
अगर आप भी इस विंटर सीजन कुर्ती में स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो आइए जानते हैं ऐसे 7 बॉटम वियर के बारे में, जिन्हें पहनकर आपका सिंपल एथनिक लुक भी फैशनेबल बन सकता है।
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सर्दियों में कुर्ती के साथ कैसा बाॅटम वियर स्टाइलिश लगता है
- फोटो : AI
सर्दियों में कुर्ती के साथ पहनें ये 7 तरह के बॉटम वियर
वूलन लेगिंग्स
सर्दियों में कुर्ती के साथ वूलन लेगिंग्स सबसे आरामदायक विकल्पों में से एक हैं। ये पैरों को ठंड से बचाने में मदद करती हैं और लंबी कुर्ती के साथ काफी अच्छी लगती हैं। आप ब्लैक, ग्रे या नेवी ब्लू रंग की लेगिंग्स चुन सकती हैं। ये लगभग हर रंग की कुर्ती के साथ आसानी से मैच हो जाती हैं।
स्ट्रेट फिट जींस
अगर आप एथनिक और वेस्टर्न का मिक्स लुक चाहती हैं तो कुर्ती के साथ स्ट्रेट फिट जींस पहन सकती हैं। शॉर्ट कुर्ती के साथ ब्लू या ब्लैक जींस काफी स्टाइलिश लगती है। कॉलेज, शॉपिंग और कैजुअल आउटिंग के लिए यह अच्छा विकल्प है।
वाइड लेग ट्राउजर
वाइड लेग ट्राउजर इन दिनों फैशन में काफी पसंद किए जा रहे हैं। इन्हें लॉन्ग या शॉर्ट कुर्ती के साथ पहनकर मॉडर्न लुक पाया जा सकता है। सर्दियों में मोटे फैब्रिक वाले ट्राउजर चुनें। इसके साथ लॉन्ग कोट या श्रग भी अच्छा लगेगा।
वूलन पलाजो
अगर आपको आरामदायक और ट्रेडिशनल लुक पसंद है तो वूलन पलाजो ट्राई करें। ये कुर्ती के साथ खूबसूरत दिखते हैं और ठंड के मौसम में भी पहनने के लिए अच्छे रहते हैं। लॉन्ग कुर्ती के साथ एक ही रंग का पलाजो पहनकर आप एलिगेंट लुक पा सकती हैं।
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सर्दियों में कुर्ती के साथ कैसा बाॅटम वियर स्टाइलिश लगता है
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स्ट्रेट पैंट
स्ट्रेट पैंट कुर्ती के साथ एक क्लासी और सलीकेदार लुक देती हैं। ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए यह बेहतरीन विकल्प हो सकता है। कॉटन ब्लेंड या थोड़े मोटे फैब्रिक वाली पैंट चुनें। इसके साथ लॉन्ग कुर्ती और जैकेट पहनकर प्रोफेशनल लुक पा सकती हैं।
धोती पैंट
कुछ अलग और फैशनेबल पहनना चाहती हैं तो कुर्ती के साथ धोती पैंट ट्राई कर सकती हैं। शॉर्ट कुर्ती और असिमेट्रिकल कुर्ती के साथ ये काफी आकर्षक लगती हैं। फेस्टिवल या फैमिली फंक्शन के लिए यह अच्छा विकल्प है। सर्दियों में थोड़े मोटे फैब्रिक वाली धोती पैंट चुनें।
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कुर्ती के साथ पहनें सिगरेट पैंट
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सिगरेट पैंट
सिगरेट पैंट उन महिलाओं के लिए अच्छा विकल्प है जिन्हें फिटेड और स्मार्ट लुक पसंद है। स्ट्रेट या अनारकली कुर्ती के साथ इन्हें पहन सकती हैं। ब्लैक, बेज और क्रीम रंग की सिगरेट पैंट कई तरह की कुर्तियों के साथ अच्छी लगती हैं।
कुर्ती के साथ बॉटम वियर चुनते समय रखें इन बातों का ध्यान
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सर्दियों में मोटे और आरामदायक फैब्रिक को प्राथमिकता दें।
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कुर्ती की लंबाई के अनुसार बॉटम वियर चुनें।
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एक ही रंग के आउटफिट के साथ मोनोक्रोम लुक ट्राई करें।
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जूती, बूट्स और स्टोल के साथ अपने लुक को पूरा करें।
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बहुत ज्यादा टाइट कपड़ों की जगह आरामदायक फिटिंग चुनें।