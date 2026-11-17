Winter Fashion Tips: सर्दियों का मौसम आते ही महिलाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि ठंड से बचने के साथ-साथ स्टाइलिश कैसे दिखें। खासकर अगर आपको कुर्ती पहनना पसंद है तो विंटर सीजन में अपने लुक को लेकर थोड़ी उलझन हो सकती है। गर्मियों में कुर्ती के साथ प्लाजो या लेगिंग्स पहनना आसान होता है, लेकिन सर्दियों में कपड़ों का चुनाव करते समय आराम और फैशन दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार सही बॉटम वियर न चुनने के कारण पूरा आउटफिट साधारण नजर आने लगता है।





हालांकि, अब आपको सर्दियों में अपनी पसंदीदा कुर्तियों को अलमारी में रखने की जरूरत नहीं है। बस उनके साथ सही बॉटम वियर को स्टाइल करने का तरीका जानना जरूरी है। आप जींस, ट्राउजर, वूलन लेगिंग्स से लेकर स्ट्रेट पैंट तक कई विकल्पों को अपनी कुर्ती के साथ पहन सकती हैं। ये बॉटम वियर न सिर्फ आपको आरामदायक लुक देंगे, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी आकर्षक बनाएंगे।



अगर आप भी इस विंटर सीजन कुर्ती में स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो आइए जानते हैं ऐसे 7 बॉटम वियर के बारे में, जिन्हें पहनकर आपका सिंपल एथनिक लुक भी फैशनेबल बन सकता है।