छठ पूजा पर अपने ट्रेडिशनल लुक में लगाएं चार चांद, बनाएं ये खूबसूरत ट्रेंडी हेयरस्टाइल

Chhath Puja Trendy Hairstyles With Saree: उत्तर भारत में छठ पूजा का पर्व बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दौरान महिलाओं के सोलह श्रृंगार की खास रौनक देखने को मिलती है। साड़ी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां और खूबसूरत मेकअप के साथ महिलाएं पारंपरिक लुक में नजर आती हैं। हालांकि, इस पूरे लुक में हेयरस्टाइल भी अहम भूमिका निभाता है।
कई बार घाट पर चलने वाली हवा या अर्घ्य देते समय बालों का बिखरना परेशानी का कारण बन जाता है। ऐसे में महिलाएं चाहती हैं कि उनका हेयरस्टाइल ऐसा हो, जो देखने में खूबसूरत होने के साथ लंबे समय तक टिका भी रहे। खासकर अर्घ्य देते समय बाल चेहरे पर न आएं और जूड़ा या चोटी भी आसानी से न खुले। अगर आप भी छठ पूजा पर अपने ट्रेडिशनल लुक को खास बनाना चाहती हैं, तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे खूबसूरत हेयरस्टाइल्स के बारे में, जिन्हें आप इस मौके पर साड़ी के साथ ट्राई कर सकती हैं।
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छठ पूजा के लिए हेयरस्टाइल
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सफेद गजरे के साथ लो बन
अगर आप छठ पूजा पर पारंपरिक अंदाज में रॉयल लुक पाना चाहती हैं, तो गजरे से सजा लो बन हेयरस्टाइल ट्राई कर सकती हैं। यह हेयरस्टाइल साड़ी के साथ बेहद खूबसूरत लगेगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बालों में बीच की मांग निकालें और उन्हें अच्छी तरह कंघी करके पीछे की ओर बांध लें। इसके बाद गर्दन के पास एक साफ-सुथरा लो बन बनाएं। अब जूड़े के चारों ओर सफेद गजरा लगाकर इसे सजाएं। अपने लुक को और आकर्षक बनाने के लिए इसके साथ खूबसूरत मांगटीका भी पहन सकती हैं।
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छठ पूजा हेयरस्टाइल
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गोटा-पत्ती ब्रेड
छठ पूजा पर कुछ अलग हेयरस्टाइल ट्राई करना चाहती हैं, तो गोटा-पट्टी वाली चोटी भी एक अच्छा विकल्प है। इसमें बालों को खुला रखने के बजाय अच्छी तरह गूंथकर चोटी बनाई जाती है और उसके चारों ओर रंग-बिरंगा गोटा लपेटा जाता है। यह हेयरस्टाइल साड़ी के साथ खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो चोटी में सजावटी हेयर एक्सेसरीज लगाकर अपने लुक को और आकर्षक बना सकती हैं।
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छठ पूजा हेयरस्टाइल
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माथापट्टी के साथ खुले बाल
छठ पूजा पर कम मेहनत में रॉयल और एलिगेंट लुक पाने के लिए माथापट्टी के साथ ओपन हेयरस्टाइल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह हेयरस्टाइल साड़ी के साथ काफी आकर्षक लगता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आगे के बालों का एक सेक्शन लेकर पीछे की ओर हेयर पिन या क्लचर की मदद से सेट कर लें। इसके बाद बाकी बालों को खुला छोड़ दें। आखिर में माथे पर खूबसूरत माथापट्टी लगाकर अपने ट्रेडिशनल लुक को पूरा करें।
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छठ पूजा हेयरस्टाइल
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गजरा लगाकर खुले बाल
छठ पूजा पर अगर आप अपने हेयरस्टाइल में कुछ नया और खूबसूरत ट्राई करना चाहती हैं, तो बालों में गजरा लगाकर उन्हें खुला भी रख सकती हैं। इसके लिए बालों को हल्का कर्ल करके या नेचुरल वेव्स में खुला छोड़ें और एक तरफ या पीछे की ओर सफेद फूलों का गजरा लगाएं। इससे आपका लुक बेहद आकर्षक, ग्रेसफुल और एलिगेंट नजर आएगा।