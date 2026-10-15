फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Fashion ›   Navratri Day 6 Colour 2026 Outfit Ideas: What to Wear for Maa Katyayani Puja?

Navratri Day 6 Colour: नवरात्रि के छठे दिन पहनें इस रंग के कपड़े, मां कात्यायनी की पूजा के लिए ऐसे करें स्टाइल

Fri, 16 Oct 2026 07:00 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 16 Oct 2026 07:00 AM IST
सार

Maa Katyayani Favourite Colour: 2026 में शारदीय नवरात्रि का छठा दिन 16 अक्टूबर, शुक्रवार को है। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी और प्रचलित नवरात्रि कलर ट्रेंड के अनुसार हरा रंग (Green) आउटफिट के लिए खास रहेगा। 

विज्ञापन
Navratri Day 6 Colour 2026 Outfit Ideas: What to Wear for Maa Katyayani Puja?
नवरात्रि के छठे दिन का रंग - फोटो : AI

Navratri Day 6 Colour 2026 : शारदीय नवरात्रि का हर दिन भक्तों के लिए खास होता है। नौ दिनों तक मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और इस दौरान पारंपरिक कपड़े पहनने का भी विशेष उत्साह रहता है। साल 2026 में नवरात्रि का छठा दिन 16 अक्टूबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा की जाती है।



नवरात्रि के छठे दिन का प्रचलित शुभ रंग हरा है, जिसे प्रकृति, खुशहाली, नई शुरुआत और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। अगर आप भी इस दिन पूजा-पाठ के साथ अपने लुक को खास बनाना चाहती हैं, तो ग्रीन कलर के एथनिक आउटफिट्स चुन सकती हैं।

हरी साड़ी से लेकर डिजाइनर लहंगे और अनारकली सूट तक, कई ऐसे विकल्प हैं जो आपको खूबसूरत और एलिगेंट लुक दे सकते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के छठे दिन के रंग का महत्व और कुछ शानदार फैशन आइडियाज, जिन्हें आप अपनी पसंद के अनुसार अपना सकती हैं।
Trending Videos
Navratri Day 6 Colour 2026 Outfit Ideas: What to Wear for Maa Katyayani Puja?
नवरात्रि नौ दिन नौ रंग - फोटो : AI

मां कात्यायनी के लिए हरा रंग क्यों है खास?

 

 

नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की आराधना की जाती है। 2026 की प्रचलित नवरात्रि रंग सूची में इस दिन के लिए हरा रंग निर्धारित है। हरा रंग हरियाली, विकास, संतुलन और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनना नवरात्रि की उत्सवी परंपरा में शामिल होने का एक सुंदर तरीका है। हालांकि, रंगों की परंपरा क्षेत्र और परिवार के अनुसार अलग हो सकती है और किसी खास रंग को पहनना अनिवार्य नहीं है।
Navratri Day 6 Colour 2026 Outfit Ideas: What to Wear for Maa Katyayani Puja?
saree - फोटो : instagram

ग्रीन साड़ी में पाएं क्लासिक लुक

अगर आप पूजा के लिए पारंपरिक और खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो एमराल्ड ग्रीन या बॉटल ग्रीन साड़ी चुनें। गोल्डन बॉर्डर, हल्की जरी या सिल्वर एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी आपके लुक को खास बना सकती है। इसके साथ छोटे झुमके, बिंदी और सिंपल बन हेयरस्टाइल अपनाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Navratri Day 6 Colour 2026 Outfit Ideas: What to Wear for Maa Katyayani Puja?
anarkali suit - फोटो : instagram

ग्रीन अनारकली सूट से दिखें एलिगेंट

 

 

आरामदायक और ग्रेसफुल लुक के लिए हरे रंग का अनारकली सूट एक बेहतरीन विकल्प है। इसके साथ कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा, जूती और हल्की चूड़ियां पहन सकती हैं। सुबह की पूजा या परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए यह स्टाइल अच्छा रहेगा।
विज्ञापन
Navratri Day 6 Colour 2026 Outfit Ideas: What to Wear for Maa Katyayani Puja?
Lehenga Ideas - फोटो : instagram

गरबा नाइट के लिए चुनें ग्रीन लहंगा

 

 

अगर आप गरबा या डांडिया में हिस्सा लेने वाली हैं, तो मिरर वर्क या कढ़ाई वाला ग्रीन लहंगा ट्राई करें। इसके साथ मैचिंग चोली, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी और रंगीन चूड़ियां आपके लुक में चार चांद लगा सकती हैं। हल्का और आरामदायक फैब्रिक चुनें ताकि डांस करते समय परेशानी न हो।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed