Navratri Day 6 Colour 2026 : शारदीय नवरात्रि का हर दिन भक्तों के लिए खास होता है। नौ दिनों तक मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और इस दौरान पारंपरिक कपड़े पहनने का भी विशेष उत्साह रहता है। साल 2026 में नवरात्रि का छठा दिन 16 अक्टूबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा की जाती है।
नवरात्रि के छठे दिन का प्रचलित शुभ रंग हरा है, जिसे प्रकृति, खुशहाली, नई शुरुआत और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। अगर आप भी इस दिन पूजा-पाठ के साथ अपने लुक को खास बनाना चाहती हैं, तो ग्रीन कलर के एथनिक आउटफिट्स चुन सकती हैं।
हरी साड़ी से लेकर डिजाइनर लहंगे और अनारकली सूट तक, कई ऐसे विकल्प हैं जो आपको खूबसूरत और एलिगेंट लुक दे सकते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के छठे दिन के रंग का महत्व और कुछ शानदार फैशन आइडियाज, जिन्हें आप अपनी पसंद के अनुसार अपना सकती हैं।
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नवरात्रि नौ दिन नौ रंग
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मां कात्यायनी के लिए हरा रंग क्यों है खास?
नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की आराधना की जाती है। 2026 की प्रचलित नवरात्रि रंग सूची में इस दिन के लिए हरा रंग निर्धारित है। हरा रंग हरियाली, विकास, संतुलन और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनना नवरात्रि की उत्सवी परंपरा में शामिल होने का एक सुंदर तरीका है। हालांकि, रंगों की परंपरा क्षेत्र और परिवार के अनुसार अलग हो सकती है और किसी खास रंग को पहनना अनिवार्य नहीं है।
ग्रीन साड़ी में पाएं क्लासिक लुक
अगर आप पूजा के लिए पारंपरिक और खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो एमराल्ड ग्रीन या बॉटल ग्रीन साड़ी चुनें। गोल्डन बॉर्डर, हल्की जरी या सिल्वर एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी आपके लुक को खास बना सकती है। इसके साथ छोटे झुमके, बिंदी और सिंपल बन हेयरस्टाइल अपनाएं।
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anarkali suit
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ग्रीन अनारकली सूट से दिखें एलिगेंट
आरामदायक और ग्रेसफुल लुक के लिए हरे रंग का अनारकली सूट एक बेहतरीन विकल्प है। इसके साथ कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा, जूती और हल्की चूड़ियां पहन सकती हैं। सुबह की पूजा या परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए यह स्टाइल अच्छा रहेगा।
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Lehenga Ideas
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गरबा नाइट के लिए चुनें ग्रीन लहंगा
अगर आप गरबा या डांडिया में हिस्सा लेने वाली हैं, तो मिरर वर्क या कढ़ाई वाला ग्रीन लहंगा ट्राई करें। इसके साथ मैचिंग चोली, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी और रंगीन चूड़ियां आपके लुक में चार चांद लगा सकती हैं। हल्का और आरामदायक फैब्रिक चुनें ताकि डांस करते समय परेशानी न हो।