Navratri Day 6 Colour 2026 : शारदीय नवरात्रि का हर दिन भक्तों के लिए खास होता है। नौ दिनों तक मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और इस दौरान पारंपरिक कपड़े पहनने का भी विशेष उत्साह रहता है। साल 2026 में नवरात्रि का छठा दिन 16 अक्टूबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा की जाती है।





नवरात्रि के छठे दिन का प्रचलित शुभ रंग हरा है, जिसे प्रकृति, खुशहाली, नई शुरुआत और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। अगर आप भी इस दिन पूजा-पाठ के साथ अपने लुक को खास बनाना चाहती हैं, तो ग्रीन कलर के एथनिक आउटफिट्स चुन सकती हैं।



हरी साड़ी से लेकर डिजाइनर लहंगे और अनारकली सूट तक, कई ऐसे विकल्प हैं जो आपको खूबसूरत और एलिगेंट लुक दे सकते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के छठे दिन के रंग का महत्व और कुछ शानदार फैशन आइडियाज, जिन्हें आप अपनी पसंद के अनुसार अपना सकती हैं।