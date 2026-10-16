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महासप्तमी 2026: मां कालरात्रि की पूजा में क्या पहनें? जानें सातवें दिन का शुभ रंग और स्टाइलिश आउटफिट

Sat, 17 Oct 2026 07:31 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 17 Oct 2026 07:31 AM IST
सार

Navratri Day 7 Colour 2026: नवरात्रि के सातवें दिन ग्रे साड़ी, एथनिक सूट, लहंगा या अनारकली में से अपनी पसंद का आउटफिट चुनें और सिल्वर ज्वेलरी के साथ अपने लुक को खास बनाएं। मां कालरात्रि की आराधना के साथ इस सप्तमी पर भक्ति और फैशन का सुंदर मेल तैयार करें।

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Navratri Day 7 Colour 2026: Perfect Outfits for Maa Kalaratri Puja Shubh Rang

Navratri Maha Saptami Colour 2026: शारदीय नवरात्रि का सातवां दिन मां दुर्गा के सातवें स्वरूप मां कालरात्रि को समर्पित है। इस दिन पूजा-पाठ के साथ-साथ भक्तों में शुभ रंग के कपड़े पहनने और पारंपरिक अंदाज में तैयार होने का भी खास उत्साह रहता है। साल में नवरात्रि के सातवें दिन के लिए ग्रे यानी स्लेटी रंग प्रचलित है। यह रंग सादगी, संतुलन और शालीनता का प्रतीक माना जाता है। अगर आप भी सप्तमी के दिन पूजा या गरबा के लिए खूबसूरत आउटफिट चुनना चाहती हैं, तो ग्रे रंग के एथनिक कपड़े आपके लुक को खास बना सकते हैं।



ग्रे रंग की खासियत यह है कि इसे हल्के और गहरे, दोनों तरह के शेड्स में स्टाइल किया जा सकता है। सिल्वर ग्रे, चारकोल ग्रे और डव ग्रे जैसे शेड्स साड़ी, सूट, लहंगे और अनारकली में बेहद आकर्षक लगते हैं। सही ज्वेलरी, फुटवियर और दुपट्टे के साथ आप साधारण आउटफिट को भी फेस्टिव लुक दे सकती हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के सातवें दिन का शुभ रंग क्या है और इस मौके पर कौन-से आउटफिट आइडिया आपके लिए बेहतरीन रहेंगे।

 
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Navratri Day 7 Colour 2026: Perfect Outfits for Maa Kalaratri Puja Shubh Rang
नवरात्रि नौ दिन नौ रंग - फोटो : AI

नवरात्रि के सातवें दिन का शुभ रंग क्या है?

शारदीय नवरात्रि 2026 में सातवें दिन, यानी 17 अक्टूबर को, ग्रे रंग को दिन का प्रचलित शुभ रंग माना गया है। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि को साहस, शक्ति और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा का प्रतीक माना जाता है। ग्रे रंग का शांत और संतुलित स्वरूप इस दिन की रंग परंपरा से जुड़ा है।

हालांकि, नवरात्रि में विशेष रंग के कपड़े पहनना अनिवार्य नहीं है। आप अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार कोई भी साफ-सुथरा पारंपरिक परिधान पहनकर पूजा कर सकती हैं।
Navratri Day 7 Colour 2026: Perfect Outfits for Maa Kalaratri Puja Shubh Rang
ग्रे साड़ी में पाएं एलिगेंट लुक - फोटो : instagram

ग्रे साड़ी में पाएं एलिगेंट लुक

 

 

अगर आप पारंपरिक और ग्रेसफुल दिखना चाहती हैं, तो सिल्वर ग्रे या डव ग्रे साड़ी चुन सकती हैं। जरी बॉर्डर, हल्की कढ़ाई या मिरर वर्क वाली साड़ी पूजा और पारिवारिक समारोह के लिए अच्छी रहेगी। इसके साथ सिल्वर झुमके, पतली चूड़ियां और छोटी बिंदी आपके लुक को पूरा कर सकती हैं।
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Navratri Day 7 Colour 2026: Perfect Outfits for Maa Kalaratri Puja Shubh Rang
ग्रे आउटफिट - फोटो : AI

ग्रे कुर्ती और एथनिक सूट

 

 

आरामदायक और स्टाइलिश लुक के लिए ग्रे कुर्ती के साथ सफेद, गुलाबी या मैरून दुपट्टा पहनें। कॉटन या चिकनकारी कुर्ती दिन में पूजा करने के लिए उपयुक्त है। जूती और हल्की ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरी के साथ आपका लुक सादा होने के बावजूद आकर्षक लगेगा।
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Navratri Day 7 Colour 2026: Perfect Outfits for Maa Kalaratri Puja Shubh Rang
ग्रे आउटफिट - फोटो : AI

गरबा के लिए ग्रे लहंगा

अगर आप गरबा या डांडिया नाइट में शामिल होने वाली हैं, तो मिरर वर्क या रंगीन कढ़ाई वाला ग्रे लहंगा चुनें। इसके साथ कॉन्ट्रास्टिंग चोली और हल्का दुपट्टा पहन सकती हैं। ऑक्सिडाइज्ड नेकलेस, झुमके और आरामदायक फुटवियर आपके फेस्टिव लुक को और खूबसूरत बनाएंगे।
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