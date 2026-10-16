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नवरात्रि गरबा-डांडिया नाइट्स के लिए ट्राई करें ये ट्रेंडी हेयर स्टाइल, हर कोई करेगा आपके लुक की तारीफ

Fri, 16 Oct 2026 10:43 AM IST
सोनिया चौहान लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सोनिया चौहान Updated Fri, 16 Oct 2026 10:43 AM IST
सार

Dandiya Garba Night Hairstyles: अगर आप डांडिया नाइट में शामिल होने का प्लान बना रहे हैं तो पहले जान लें कि इस मौके पर आप क्या-क्या हेयर स्टाइल बना सकती हैं। 

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गरबा-डांडिया नाइट्स ट्रेंडी हेयर स्टाइल - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

Navratri Garba Night Dandiya Trendy Hairstyle 2026: नवरात्रि का त्योहार पास आते ही डांडिया और गरबा नाइट्स की तैयारियां भी जोर पकड़ने लगती हैं। खासकर युवाओं के बीच डांडिया नाइट में ट्रेडिशनल के साथ स्टाइलिश और ट्रेंडी हेयरस्टाइल का क्रेज देखने को मिलता है। खूबसूरत हेयरस्टाइल आपके लुक में चार-चांद लगा सकता है।

 


अगर आप भी इस साल डांडिया नाइट में शामिल होने का प्लान बना रही हैं, तो अभी से अपने ट्रेंडी हेयरस्टाइल बनाने की तैयारी शुरू कर दें। डांडिया नाइट के लिए हेयरस्टाइल करते समय खूबसूरती के साथ कंफर्ट का ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि गरबा और डांडिया के दौरान लगातार डांस करना होता है। गरबा और डांडिया नाइट में आपको भीड़ में सबसे अलग दिखना है तो इन बेहद स्टाइलिश हेयर स्टाइल को अपना सकती हैं।
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गरबा-डांडिया नाइट्स ट्रेंडी हेयर स्टाइल - फोटो : @weddingbazaarofficial

टीनएज गर्ल्स के लिए ये हेयर स्टाइल काफी कूल और ट्रेंडी हैं, जो आपके लुक में फंकी के साथ ट्रेडिशनल टच भी जोड़ेंगा। आप इस हेयर स्टाइल को स्कर्ट, जींस से लेकर सूट तक के साथ आसानी से ट्राई कर सकती हैं। खास बात यह है कि इन हेयर स्टाइल को और भी आकर्षक बनाने के लिए जरूरी हेयर एक्सेसरीज भी आपको मार्केट में आसानी से मिल सकती है। 

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गरबा-डांडिया नाइट्स ट्रेंडी हेयर स्टाइल - फोटो : @weddingbazaarofficial

अगर आप गरबा-डांडिया नाइट्स में खुले बाल रखना चाहती हैं, तो बालों में इस तरह की लटकन वाली एक्सेसरीज कैरी कर सकती हैं।

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गरबा-डांडिया नाइट्स ट्रेंडी हेयर स्टाइल - फोटो : @weddingbazaarofficial

गरबा-डांडिया नाइट्स में लहंगा और चनिया चोली के लिए चोटी ऑल टाइम पसंद की जाने वाला हेयर स्टाइल है। इसे आप खूबसूरत रिबन या मल्टीकलर की लटकन लटाकर स्टाइलिश बना सकती हैं।




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गरबा-डांडिया नाइट्स - फोटो : @weddingbazaarofficial

गरबा-डांडिया नाइट्स में सूट या इंडो वेस्टर्न आउटफिट के साथ आप कौड़ी या मल्टीकलर लटकन वाले स्टाइल भी कैरी कर सकती हैं।

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