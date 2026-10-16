गरबा और डांडिया नाइट्स में कलाई की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पहने इस तरह की रंग-बिरंगी चूड़ियां और कंगन

1 of 7 गरबा नाइट्स के लिए ट्रेंडी चूड़ियां डिजाइन - फोटो : Adobe Stock

Navratri Dandiya And Garba Nights Trendy Bangles: नवरात्रि में गरबा और डांडिया नाइट के दौरान हर कोई अपने लुक को खास और स्टाइलिश बनाना चाहता है। ऐसे में अगर आप भी अपने ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ कुछ खूबसूरत और ट्रेंडी एक्सेसरीज कैरी करना चाहती हैं, तो चूड़ियों के ये लेटेस्ट डिजाइन आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। इन्हें पहनकर न सिर्फ आपके हाथों की खूबसूरती बढ़ेगी, बल्कि आपके पूरे एथनिक लुक में चार चांद लग जाएंगे। ये स्टाइलिश चूड़ियां आपके लहंगा-चोली या एथनिक आउटफिट की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ आपके लुक में क्लासी और एलिगेंट टच भी जोड़ेंगी।

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2 of 7 घुंघरू लगी कलरफुल चूड़ियां - फोटो : @weddingbazaarofficial

नवरात्रि के दौरान अपने लुक में ढेर सारे कलर ऐड करने हैं, तो ये चूड़ियां परफेक्ट रहेंगी। लाल, नीली, हरी, पीले और नारंगी रंग के धागों के साथ घुंघरू की डिटेलिंग इसके लुक को और खूबसूरत बना रही है। गरबा या डांडिया नाइट के लिए लहंगे के साथ ऐसा कलरफुल सेट शानदार लगेगा।

3 of 7 कौड़ियां लगे रंग-बिरंगे कंगन - फोटो : @weddingbazaarofficial

अलग-अलग रंग के धागों से बने कंगन के बीच लगी कौड़िया और छोटे शीशों लगा सेट आजकर काफी चलन में है। ट्रेडिशनल लुक के साथ इन्हें पहनकर आप भी अपने डांडिया लुक को खास बना सकती हैं। इसके साथ आप आगे पीछे घुंघरू वाले कड़े भी पहन सकती हैं।

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4 of 7 कौड़ी, घुंघरू, शीशे से सजे चौड़े ब्रेसलेट - फोटो : @weddingbazaarofficial

जिन महिलाओं को चूड़ियों की जगह कंगन या ब्रेसलेट स्टाइल में कुछ पहनना पसंद है, वो इस तरह का डिजाइन चुन सकती हैं। इसमें चौड़े ब्रेसलेट को फैब्रिक से कवर करके उसे कौड़ी, घुंघरू, शीशे और सितारों से सजाया है।





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