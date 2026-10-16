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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Fashion ›   How to Style a Dupatta for Garba Night: 5 Easy Tricks to Look Gorgeous

गरबा लुक: गरबा के लिए चुनरी पहनने का नया अंदाज, ट्रेडिशनल लुक में लगेगा ग्लैमरस तड़का

Fri, 16 Oct 2026 03:32 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 16 Oct 2026 03:32 PM IST
सार

Garba Dupatta Styling: गरबा नाइट के लिए चुनरी कैसे स्टाइल करें? जानें गुजराती सीधा पल्लू, वन-शोल्डर, केप और कमरबंद स्टाइल के आसान फैशन टिप्स।

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How to Style a Dupatta for Garba Night: 5 Easy Tricks to Look Gorgeous
गरबा दुपट्टा लुक - फोटो : Ai

Garba Chunri Dupatta Styling Tips: नवरात्रि में गरबा नाइट के लिए आउटफिट चुनना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे सही तरीके से स्टाइल करना। खासतौर पर चनिया चोली या लहंगा पहनते समय चुनरी आपके पूरे लुक को खास बना सकती है। सही रंग, खूबसूरत बॉर्डर और यूनिक ड्रेपिंग स्टाइल आपके सिंपल आउटफिट को भी फेस्टिव और आकर्षक बना सकते हैं।



अगर आप इस बार गरबा में सबसे अलग दिखना चाहती हैं, तो चुनरी को केवल कंधे पर डालने के बजाय कुछ नए स्टाइल ट्राई कर सकती हैं। गुजराती सीधा पल्लू, वन-शोल्डर ड्रेप, कमरबंद स्टाइल और केप लुक जैसे विकल्प आपके ट्रेडिशनल पहनावे में मॉडर्न टच जोड़ सकते हैं। वहीं, बंधेज, बांधनी, मिरर वर्क और गोटा-पट्टी वाली चुनरी गरबा के रंगीन माहौल के साथ खूब जंचती है।

चुनरी स्टाइल करते समय अपने आउटफिट के रंग, फैब्रिक और डांस के दौरान मिलने वाले आराम का भी ध्यान रखें। आइए जानते हैं गरबा नाइट के लिए चुनरी स्टाइल करने के पांच आसान और खूबसूरत तरीके।
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How to Style a Dupatta for Garba Night: 5 Easy Tricks to Look Gorgeous
गरबा दुपट्टा लुक - फोटो : Ai

वन-शोल्डर स्टाइल से पाएं एलिगेंट लुक


अगर आपको सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक पसंद है, तो वन-शोल्डर ड्रेप आपके लिए अच्छा विकल्प है। चुनरी को एक कंधे पर रखें और जरूरत के अनुसार ब्लाउज पर पिन से सुरक्षित करें। यह स्टाइल ट्रेडिशनल भी है और गरबा करते समय हाथों को खुलकर चलाने में मदद करता है। इसके साथ ऑक्सीडाइज्ड झुमके, चूड़ियां और छोटी बिंदी पहन सकती हैं। यह स्टाइल खासतौर पर मिरर वर्क वाली चनिया चोली के साथ खूबसूरत लगता है।

 
How to Style a Dupatta for Garba Night: 5 Easy Tricks to Look Gorgeous
गरबा दुपट्टा लुक - फोटो : Ai

गुजराती सीधा पल्लू स्टाइल करें ट्राई

 

गरबा के लिए गुजराती सीधा पल्लू एक क्लासिक विकल्प है। चुनरी की साफ-सुथरी प्लीट्स बनाकर उसे सामने की ओर रखें। चौड़े गोटा-पट्टी बॉर्डर या मिरर वर्क वाली चुनरी इस अंदाज को और आकर्षक बनाती है।

इसमें चुनरी के सजावटी हिस्से को सामने की ओर रखा जाता है, जिससे उसका बॉर्डर और कढ़ाई अच्छी तरह दिखाई देते हैं। बंधेज या बांधनी प्रिंट की चुनरी इस स्टाइल में बेहद आकर्षक लगती है। अगर आपके लहंगे पर हैवी वर्क है, तो हल्की चुनरी चुनें।

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दुपट्टा स्टाइलिंग टिप्स - फोटो : Ai

कमरबंद के साथ चुनरी को दें मॉडर्न ट्विस्ट

 

अगर आप ट्रेडिशनल और मॉडर्न फैशन का मेल चाहती हैं, तो चुनरी को कमरबंद के साथ स्टाइल करें। इसे कंधे से तिरछा लाकर कमर पर सेट करें। मेटल या एंब्रॉयडरी वाला कमरबंद आपके आउटफिट को एक नया अंदाज देगा। डांस के दौरान चुनरी को सुरक्षित रखने के लिए इसे सही जगह पिन करना न भूलें। यह मॉडर्न फ्यूजन लुक देता है और डांस के दौरान कपड़े को संभालना आसान बनाता है।
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How to Style a Dupatta for Garba Night: 5 Easy Tricks to Look Gorgeous
दुपट्टा स्टाइलिंग टिप्स - फोटो : Ai

केप स्टाइल चुनरी से बनाएं फ्यूजन लुक

 

आजकल पारंपरिक कपड़ों को मॉडर्न तरीके से पहनना भी पसंद किया जाता है। ऐसे में चुनरी को दोनों कंधों पर फैलाकर केप जैसा लुक दिया जा सकता है। हल्की ऑर्गेंजा, नेट या शिफॉन चुनरी इस स्टाइल के लिए अच्छी रहती है। अगर आपका ब्लाउज डिजाइनर है, तो पारदर्शी चुनरी आपके लुक को संतुलित बनाएगी। हल्का नेट, शिफॉन या ऑर्गेंजा फैब्रिक इस स्टाइल के लिए अच्छा विकल्प है।
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