Garba Chunri Dupatta Styling Tips: नवरात्रि में गरबा नाइट के लिए आउटफिट चुनना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे सही तरीके से स्टाइल करना। खासतौर पर चनिया चोली या लहंगा पहनते समय चुनरी आपके पूरे लुक को खास बना सकती है। सही रंग, खूबसूरत बॉर्डर और यूनिक ड्रेपिंग स्टाइल आपके सिंपल आउटफिट को भी फेस्टिव और आकर्षक बना सकते हैं।





अगर आप इस बार गरबा में सबसे अलग दिखना चाहती हैं, तो चुनरी को केवल कंधे पर डालने के बजाय कुछ नए स्टाइल ट्राई कर सकती हैं। गुजराती सीधा पल्लू, वन-शोल्डर ड्रेप, कमरबंद स्टाइल और केप लुक जैसे विकल्प आपके ट्रेडिशनल पहनावे में मॉडर्न टच जोड़ सकते हैं। वहीं, बंधेज, बांधनी, मिरर वर्क और गोटा-पट्टी वाली चुनरी गरबा के रंगीन माहौल के साथ खूब जंचती है।



चुनरी स्टाइल करते समय अपने आउटफिट के रंग, फैब्रिक और डांस के दौरान मिलने वाले आराम का भी ध्यान रखें। आइए जानते हैं गरबा नाइट के लिए चुनरी स्टाइल करने के पांच आसान और खूबसूरत तरीके।