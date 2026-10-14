Navratri Day 5 Skandamata Colour: शारदीय नवरात्रि का त्योहार मां दुर्गा की भक्ति, आस्था और उत्साह का प्रतीक है। नवरात्रि के नौ दिनों में भक्त मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं और हर दिन को खास बनाने के लिए पारंपरिक कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इस दौरान महिलाओं से लेकर युवतियों तक में नवरात्रि के रंगों के अनुसार एथनिक आउटफिट पहनने का खास क्रेज देखने को मिलता है।





अगर आप भी शारदीय नवरात्रि 2026 के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा के लिए खूबसूरत और पारंपरिक लुक अपनाना चाहती हैं, तो पीले रंग के कपड़े आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकते हैं। पीला रंग खुशी, ऊर्जा, सकारात्मकता और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि त्योहारों और धार्मिक अवसरों पर इस रंग के कपड़े पहनना कई लोगों को पसंद आता है।



पीले रंग का सूट, साड़ी, अनारकली, कुर्ती या लहंगा आपके पूजा वाले लुक में पारंपरिक खूबसूरती के साथ आधुनिक अंदाज भी जोड़ सकता है। सही ज्वेलरी, हल्के मेकअप और खूबसूरत हेयरस्टाइल के साथ आप अपने लुक को और आकर्षक बना सकती हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के पांचवें दिन के लिए पीले रंग के कुछ ऐसे फैशन आइडियाज, जिन्हें अपनाकर आप पूजा और पारिवारिक कार्यक्रमों में स्टाइलिश नजर आ सकती हैं।