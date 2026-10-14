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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Fashion ›   Navratri 2026 Day 5 Colour: 7 Stunning Yellow Outfit Ideas to Try On Maa Skandamata Puja

Navratri Day 5 Colour: मां स्कंदमाता की पूजा में पीले रंग का महत्व, जानिए नवरात्रि के पांचवे दिन क्या पहनें

Thu, 15 Oct 2026 07:00 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 15 Oct 2026 07:00 AM IST
सार

Navratri Day 5 Colour: शारदीय नवरात्रि 2026 के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा के लिए पीले रंग के कपड़े पहनकर आप अपने त्योहार के लुक को खूबसूरत और पारंपरिक बना सकती हैं। पीला सूट, साड़ी, अनारकली, कुर्ती-पलाजो या लहंगा, हर आउटफिट आपकी पसंद और अवसर के अनुसार शानदार विकल्प हो सकता है।

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Navratri 2026 Day 5 Colour: 7 Stunning Yellow Outfit Ideas to Try On Maa Skandamata Puja
नवरात्रि के पांचवे दिन का शुभ रंग - फोटो : AI

Navratri Day 5 Skandamata Colour: शारदीय नवरात्रि का त्योहार मां दुर्गा की भक्ति, आस्था और उत्साह का प्रतीक है। नवरात्रि के नौ दिनों में भक्त मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं और हर दिन को खास बनाने के लिए पारंपरिक कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इस दौरान महिलाओं से लेकर युवतियों तक में नवरात्रि के रंगों के अनुसार एथनिक आउटफिट पहनने का खास क्रेज देखने को मिलता है।



अगर आप भी शारदीय नवरात्रि 2026 के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा के लिए खूबसूरत और पारंपरिक लुक अपनाना चाहती हैं, तो पीले रंग के कपड़े आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकते हैं। पीला रंग खुशी, ऊर्जा, सकारात्मकता और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि त्योहारों और धार्मिक अवसरों पर इस रंग के कपड़े पहनना कई लोगों को पसंद आता है।

पीले रंग का सूट, साड़ी, अनारकली, कुर्ती या लहंगा आपके पूजा वाले लुक में पारंपरिक खूबसूरती के साथ आधुनिक अंदाज भी जोड़ सकता है। सही ज्वेलरी, हल्के मेकअप और खूबसूरत हेयरस्टाइल के साथ आप अपने लुक को और आकर्षक बना सकती हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के पांचवें दिन के लिए पीले रंग के कुछ ऐसे फैशन आइडियाज, जिन्हें अपनाकर आप पूजा और पारिवारिक कार्यक्रमों में स्टाइलिश नजर आ सकती हैं।
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Navratri 2026 Day 5 Colour: 7 Stunning Yellow Outfit Ideas to Try On Maa Skandamata Puja
नवरात्रि नौ दिन नौ रंग - फोटो : AI

पंचमी नवरात्रि मां स्कंदमाता पूजन रंग

पंचमी तिथि पर मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। माता स्कंदमाता अपने एक हाथ में बालक स्कंद को गोद में लिए हुए हैं और सिंह (या कमल) पर विराजमान हैं। उनकी चार भुजाएँ हैं जिनमें दो हाथों में कमल पुष्प और एक हाथ वर मुद्रा में रहता है। पांचवें दिन पीला रंग धारण करना शुभ माना जाता है। पारंपरिक मान्यताओं में पीले रंग को प्रसन्नता, गर्मजोशी और सकारात्मकता से जोड़ा जाता है। 
Navratri 2026 Day 5 Colour: 7 Stunning Yellow Outfit Ideas to Try On Maa Skandamata Puja
suit designs - फोटो : instagram

पीले रंग का सूट देगा क्लासी और पारंपरिक लुक

 

 

अगर आप नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा के लिए आरामदायक और खूबसूरत आउटफिट पहनना चाहती हैं, तो पीले रंग का सलवार सूट एक बेहतरीन विकल्प है। आप कॉटन, चिकनकारी, चंदेरी या हल्के सिल्क फैब्रिक का सूट चुन सकती हैं। दिन के समय पूजा के लिए हल्का पीला या पेस्टल येलो रंग अच्छा लगेगा, जबकि शाम के कार्यक्रम के लिए मस्टर्ड येलो या गोल्डन वर्क वाला सूट भी चुना जा सकता है।

अपने आउटफिट के साथ छोटे झुमके, मैचिंग चूड़ियां और आरामदायक जूतियां पहनें। दुपट्टे को एक तरफ पिन करके रखने से आपका लुक सलीकेदार दिखाई देगा। अगर आप ज्यादा भारी कपड़े नहीं पहनना चाहतीं, तो सिंपल सूट के साथ खूबसूरत दुपट्टा आपके पूरे लुक को खास बना सकता है।
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Navratri 2026 Day 5 Colour: 7 Stunning Yellow Outfit Ideas to Try On Maa Skandamata Puja
saree look - फोटो : instagram

पीली साड़ी में दिखें एलिगेंट

त्योहारों पर साड़ी का अपना अलग आकर्षण होता है। नवरात्रि के पांचवें दिन आप पीले रंग की कॉटन, सिल्क, ऑर्गेंजा या जॉर्जेट साड़ी पहन सकती हैं। अगर आपको पारंपरिक लुक पसंद है, तो गोल्डन बॉर्डर वाली पीली साड़ी चुनें। वहीं, हल्की कढ़ाई या फ्लोरल डिजाइन वाली साड़ी आपको मॉडर्न और फ्रेश लुक दे सकती है।

साड़ी के साथ गोल्डन झुमके, छोटी बिंदी और हल्का मेकअप आपके लुक को खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक पूजा में बैठने वाली हैं, तो ऐसी साड़ी चुनें जिसे संभालना आसान हो। ब्लाउज के डिजाइन में आप अपनी पसंद के अनुसार हाफ स्लीव, एल्बो स्लीव या क्लासिक राउंड नेक स्टाइल ट्राई कर सकती हैं।
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Navratri 2026 Day 5 Colour: 7 Stunning Yellow Outfit Ideas to Try On Maa Skandamata Puja
anarkali suit - फोटो : instagram

पीले अनारकली से पाएं रॉयल लुक

 

अगर आप नवरात्रि में थोड़ा ग्रेसफुल और फेस्टिव लुक चाहती हैं, तो पीले रंग का अनारकली सूट पहन सकती हैं। फ्लेयर्ड अनारकली पहनने में खूबसूरत लगता है और पूजा के साथ-साथ पारिवारिक समारोहों के लिए भी उपयुक्त रहता है।

हल्के गोटा-पट्टी वर्क, एम्ब्रॉयडरी या छोटे फूलों वाले डिजाइन वाला अनारकली चुनें। इसके साथ मैचिंग दुपट्टा और हल्की ज्वेलरी पहनें। अगर आपका आउटफिट पहले से भारी है, तो एक्सेसरीज को सिंपल रखें। इससे आपका पूरा लुक संतुलित और आकर्षक दिखाई देगा।

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