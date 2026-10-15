Samantha Ruth Prabhu's Pregnancy Fashion: त्योहारों का मौसम करीब आते ही गर्भवती महिलाओं के सामने एक सवाल अक्सर आता है, ऐसे कौन से कपड़े पहनें, जिनमें पारंपरिक खूबसूरती के साथ आराम भी बना रहे? सामंथा के लुक्स से इसका एक अच्छा जवाब मिलता है। भारी-भरकम कपड़ों और जरूरत से ज्यादा एक्सेसरीज के बजाय सही फैब्रिक, खूबसूरत ड्रेपिंग, हल्के रंग और सोच-समझकर चुनी गई जूलरी पूरे लुक को खास बना सकती है।





चाहे दिवाली की पूजा हो, करवा चौथ का पारिवारिक समारोह या कोई शादी, एथनिक आउटफिट को अपने हिसाब से स्टाइल किया जा सकता है। हालांकि, प्रेग्नेंसी में हर महिला की शारीरिक जरूरतें अलग होती हैं, इसलिए कपड़ों का चुनाव केवल फैशन देखकर नहीं, बल्कि फिटिंग, सांस लेने की सुविधा और पूरे दिन के आराम को ध्यान में रखकर करना चाहिए।



अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभु गर्भवती हैं और मां बनने वाली हैं। सोशल मीडिया पर एथनिक आउटफिट में उन्होंने कई खूबसूरत लुक शेयर किए। सामंथा के आउटफिट, लुक और स्टाइल हर गर्भवती के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। आइए, सामंथा के चर्चित लुक्स से ऐसे पांच फैशन आइडिया जानें, जिन्हें त्योहारों के लिए अपने अंदाज में अपनाया जा सकता है।