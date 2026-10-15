Samantha Ruth Prabhu's Pregnancy Fashion: त्योहारों का मौसम करीब आते ही गर्भवती महिलाओं के सामने एक सवाल अक्सर आता है, ऐसे कौन से कपड़े पहनें, जिनमें पारंपरिक खूबसूरती के साथ आराम भी बना रहे? सामंथा के लुक्स से इसका एक अच्छा जवाब मिलता है। भारी-भरकम कपड़ों और जरूरत से ज्यादा एक्सेसरीज के बजाय सही फैब्रिक, खूबसूरत ड्रेपिंग, हल्के रंग और सोच-समझकर चुनी गई जूलरी पूरे लुक को खास बना सकती है।
चाहे दिवाली की पूजा हो, करवा चौथ का पारिवारिक समारोह या कोई शादी, एथनिक आउटफिट को अपने हिसाब से स्टाइल किया जा सकता है। हालांकि, प्रेग्नेंसी में हर महिला की शारीरिक जरूरतें अलग होती हैं, इसलिए कपड़ों का चुनाव केवल फैशन देखकर नहीं, बल्कि फिटिंग, सांस लेने की सुविधा और पूरे दिन के आराम को ध्यान में रखकर करना चाहिए।
अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभु गर्भवती हैं और मां बनने वाली हैं। सोशल मीडिया पर एथनिक आउटफिट में उन्होंने कई खूबसूरत लुक शेयर किए। सामंथा के आउटफिट, लुक और स्टाइल हर गर्भवती के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। आइए, सामंथा के चर्चित लुक्स से ऐसे पांच फैशन आइडिया जानें, जिन्हें त्योहारों के लिए अपने अंदाज में अपनाया जा सकता है।
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सामंथा रूथ प्रभु का लुक
- फोटो : Instagram
पीले एथनिक आउटफिट में पारंपरिक खूबसूरती
सामंथा ने अपनी पारंपरिक गोद भराई के मौके पर पीले रंग का एथनिक आउटफिट पहना, जिसमें भारतीय परंपरा और सादगी का खूबसूरत मेल नजर आया। खुले बाल, हल्का मेकअप और सिल्वर चोकर के साथ मैचिंग ईयररिंग्स ने उनके लुक को खास बनाया। त्योहारों में गर्भवती महिलाएं भी पीले, क्रीम या हल्के गुलाबी रंग के आरामदायक सूट और अनारकली पहन सकती हैं। हल्की जूलरी और सॉफ्ट मेकअप के साथ यह लुक खूबसूरत होने के साथ सहज भी रह सकता है।
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सामंथा मैटरनिटी लुक और आउटफिट
- फोटो : Instagram
मिंट ग्रीन साड़ी-ड्रेस में मॉडर्न एलिगेंस
सामंथा का मिंट ग्रीन ड्रेप्ड साड़ी-ड्रेस लुक पारंपरिक और मॉडर्न स्टाइल का शानदार उदाहरण है। हल्का रंग, फ्लोइंग फैब्रिक और खूबसूरती से गिरता पल्लू पूरे आउटफिट को सॉफ्ट और एलिगेंट बनाते हैं। इस तरह का सिल्हूट उन महिलाओं के लिए अच्छा फैशन आइडिया हो सकता है, जो त्योहारों पर साड़ी जैसा लुक चाहती हैं, लेकिन पारंपरिक साड़ी की ड्रेपिंग से बचना चाहती हैं। ऐसे आउटफिट में कमर और पेट के आसपास पर्याप्त जगह होना जरूरी है।
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सामंथा मैटरनिटी लुक और आउटफिट
- फोटो : Instagram
हल्के रंग और सॉफ्ट फैब्रिक को दें प्राथमिकता
मैटरनिटी फैशन में हमेशा गहरे रंग या भारी कढ़ाई चुनना जरूरी नहीं है। सामंथा के हल्के और सुकून देने वाले रंगों वाले लुक से प्रेरणा लेते हुए मिंट ग्रीन, पेस्टल पिंक, लैवेंडर और क्रीम जैसे शेड्स चुने जा सकते हैं। कॉटन, मुलायम रेयॉन या हल्के व सांस लेने योग्य फैब्रिक वाले कुर्ते और फ्लोइंग सेट त्योहारों के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। कपड़े का चुनाव मौसम और व्यक्तिगत आराम के हिसाब से करें। इस तरह का चिकनकारी अनारकली कुर्ता भी गर्भवती महिलाओं पर सहज और सुंदर लगेगा।
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सामंथा मैटरनिटी लुक और आउटफिट
- फोटो : Instagram
मिनिमल जूलरी और नेचुरल मेकअप से बढ़ाएं खूबसूरती
सामंथा के पारंपरिक लुक की खासियत उनकी सादगी भी रही। हल्के मेकअप और चुनिंदा जूलरी ने उनके एथनिक आउटफिट को ज्यादा आकर्षक बनाया। इसी तरह, त्योहारों में गर्भवती महिलाएं छोटे झुमके, हल्का नेकलेस, चूड़ियां और आरामदायक फुटवियर चुन सकती हैं। मेकअप में हल्का बेस, ब्लश और लिपस्टिक के साथ नेचुरल लुक अपनाया जा सकता है। भारी एक्सेसरीज की जगह कुछ चुनिंदा चीजों पर ध्यान देने से तैयार होने में भी आसानी रहती है।