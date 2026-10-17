1 of 5 माता महागौरी का शुभ रंग - फोटो : AI







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Navratri Durga Ashtami Colour 2026: शारदीय नवरात्रि का आठवां दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी को समर्पित होता है। इस दिन भक्त माता की पूजा-अर्चना करते हैं और सुख, शांति, समृद्धि तथा परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। नवरात्रि के नौ दिनों में माता के अलग-अलग स्वरूपों की आराधना के साथ विशेष रंगों के कपड़े पहनने की भी परंपरा है। ऐसे में हर साल भक्तों के मन में सवाल रहता है कि अष्टमी के दिन कौन-सा रंग पहनना शुभ माना जाता है और मां महागौरी का प्रिय रंग क्या है?



धार्मिक मान्यताओं में मां महागौरी का स्वरूप अत्यंत उज्ज्वल और श्वेत वर्ण का बताया गया है। इसलिए सफेद रंग को उनसे विशेष रूप से जोड़ा जाता है। वहीं, शारदीय नवरात्रि 2026 की प्रचलित दिनवार रंग-सूची में आठवें दिन के लिए बैंगनी रंग बताया गया है। हालांकि, यह रंग परंपरा क्षेत्र और पंचांग के अनुसार अलग हो सकती है। इसीलिए देवी के पारंपरिक स्वरूप और नवरात्रि के दिन के रंग को समझना जरूरी है। आइए जानते हैं मां महागौरी की पूजा का महत्व, उनके प्रिय रंग और अष्टमी पर पहनने के लिए उपयुक्त रंगों के बारे में।

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2 of 5 नवरात्रि नौ दिन नौ रंग - फोटो : AI

मां महागौरी का प्रिय रंग कौन-सा है?



धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां महागौरी को सफेद रंग से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। उनका स्वरूप श्वेत वस्त्रों, उज्ज्वल आभा और शांति का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग पवित्रता, शांति, सादगी और सकारात्मकता का भाव दर्शाता है। भक्त माता की पूजा के दौरान सफेद फूल, विशेषकर चमेली जैसे फूल अर्पित कर सकते हैं। पूजा में फूल और भोग चुनते समय अपने परिवार की परंपरा का ध्यान रखना चाहिए।

3 of 5 kurta - फोटो : instagram

अष्टमी पर कौन-से रंग के कपड़े पहनें?



शारदीय नवरात्रि 2026 की प्रचलित दिनवार रंग-सूची में आठवें दिन के लिए बैंगनी रंग बताया गया है। बैंगनी रंग को गरिमा, आध्यात्मिकता और आत्मविश्वास से जोड़ा जाता है। इस दिन आप बैंगनी साड़ी, सूट, कुर्ती या दुपट्टा पहनकर उत्सव में शामिल हो सकते हैं। दूसरी ओर, मां महागौरी के श्वेत स्वरूप से जुड़ाव के कारण सफेद कपड़े पहनना भी श्रद्धालुओं के लिए एक पारंपरिक विकल्प है। रंगों का यह चलन धार्मिक अनिवार्यता नहीं, बल्कि आस्था और क्षेत्रीय परंपराओं का हिस्सा है।

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4 of 5 saree - फोटो : instagram

बैंगनी साड़ी



ये रंग हर महिला पर जचता है, इसलिए ज्यादातर महिलाएं अपने पास इस रंग की साड़ी रखती हैं। यदि आपके पास भी बैंगनी रंग की साड़ी है तो उसे मां महागौरी की पूजा में पहनें। बैंगनी रंग की साड़ी न सिर्फ देखने में प्यारी लगती है, बल्कि इसे अलग तरीके से पहनने की वजह से आपका लुक भी प्यारा दिखेगा।

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5 of 5 बैंगनी सूट - फोटो : instagram