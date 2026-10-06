Dull Skin Causes: क्या आप रोजाना फेस वॉश करती हैं, फिर भी आईने में चेहरा डल, थका हुआ या पहले से ज्यादा सांवला नजर आता है? अगर ऐसा है तो समस्या सिर्फ चेहरे की सफाई से जुड़ी नहीं हो सकती। कई बार रोजमर्रा की कुछ छोटी-छोटी स्किनकेयर गलतियां त्वचा के नेचुरल बेरियर को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे चेहरा रूखा, बेजान या कम ग्लोइंग दिखाई दे सकता है।





सिर्फ चेहरा धो लेना ही पूरी स्किनकेयर रूटीन नहीं है। फेस वॉश का चुनाव, पानी का तापमान, चेहरे को कितनी बार धोते हैं, धूप से बचाव और माॅइश्चराइजर जैसी चीजें भी त्वचा की अपीरियंस पर असर डालती हैं।



बहुत ज्यादा चेहरा धोने से त्वचा का नेचुरल आयल कम हो जाता है। इससे कुछ लोगों की स्किन ड्राई और असहज महसूस हो सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक धूप में रहना, सनस्क्रीन को नजरअंदाज करना, कम नींद और शरीर में पानी की कमी जैसी जीवनशैली की आदतें भी चेहरे को बेजान दिखा सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसी 7 आम गलतियां, जिन्हें पहचानकर आप अपनी डेली स्किनकेयर रूटीन को बेहतर बना सकते हैं।