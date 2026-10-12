1 of 5 नवरात्रि में कैसे पाएं बंगाली लुक - फोटो : AI







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Navratri Bengali Look: नवरात्रि का त्योहार आते ही हर कोई अपने लुक को खास और आकर्षक बनाने की तैयारी करने लगता है। इस दौरान ट्रेडिशनल आउटफिट, खूबसूरत ज्वेलरी और एथनिक मेकअप का अलग ही आकर्षण देखने को मिलता है। अगर आप भी इस नवरात्रि कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, तो बंगाली लुक आपके लिए शानदार विकल्प हो सकता है। लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी, गोल्ड ज्वेलरी, बड़ी लाल बिंदी और खूबसूरत आई मेकअप आपके त्योहार के अंदाज को खास बना सकते हैं।



बंगाली फैशन की खासियत है इसकी सादगी, पारंपरिक रंगों और आकर्षक स्टाइल का खूबसूरत मेल। आप चाहें तो पारंपरिक तांत साड़ी पहनें या अपनी पसंद के अनुसार बंगाली स्टाइल से प्रेरित लुक तैयार करें। सही एक्सेसरीज और मेकअप के साथ इस अंदाज को दिन और शाम, दोनों तरह के उत्सवों के लिए अपनाया जा सकता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में परफेक्ट बंगाली लुक पाने के लिए किन फैशन टिप्स को फॉलो करना चाहिए।

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लाल-सफेद साड़ी से पाएं क्लासिक बंगाली लुक



बंगाली लुक की बात हो और लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी का जिक्र न हो, ऐसा मुश्किल है। नवरात्रि के लिए आप सफेद या क्रीम रंग की साड़ी के साथ लाल बॉर्डर चुन सकती हैं। पारंपरिक तांत या कॉटन साड़ी दिन के कार्यक्रमों के लिए आरामदायक विकल्प है, जबकि सिल्क साड़ी शाम के उत्सव में खूबसूरत लग सकती है। साड़ी को पारंपरिक बंगाली ड्रेप स्टाइल में पहनकर अपने लुक को और खास बनाएं।



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गोल्ड ज्वेलरी से बढ़ाएं खूबसूरती



बंगाली स्टाइल को पूरा करने के लिए गोल्ड टोन वाली ज्वेलरी चुन सकती हैं। चोकर नेकलेस, लंबे हार, झुमके और चूड़ियां ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ अच्छे लगते हैं। अगर आपकी साड़ी पर भारी बॉर्डर या कढ़ाई है, तो हल्की ज्वेलरी चुनें। वहीं, सिंपल साड़ी के साथ स्टेटमेंट नेकलेस आपके लुक को आकर्षक बना सकता है।



हेयरस्टाइल में बन और गजरे का करें इस्तेमाल



साड़ी के साथ लो बन या क्लासिक बन हेयरस्टाइल खूबसूरत लगता है। बन में सफेद फूल या गजरा लगाकर पारंपरिक अंदाज पा सकती हैं। अगर खुले बाल पसंद हैं, तो हल्के कर्ल करके एक तरफ पिन लगाएं। हेयरस्टाइल चुनते समय अपने चेहरे के आकार और साड़ी के स्टाइल का ध्यान रखें।

साड़ी के साथ लो बन या क्लासिक बन हेयरस्टाइल खूबसूरत लगता है। बन में सफेद फूल या गजरा लगाकर पारंपरिक अंदाज पा सकती हैं। अगर खुले बाल पसंद हैं, तो हल्के कर्ल करके एक तरफ पिन लगाएं। हेयरस्टाइल चुनते समय अपने चेहरे के आकार और साड़ी के स्टाइल का ध्यान रखें।

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बड़ी लाल बिंदी है लुक की खास पहचान



बंगाली ट्रेडिशनल लुक में लाल बिंदी का खास महत्व है। साड़ी के रंग के अनुसार छोटी या बड़ी गोल लाल बिंदी चुनें। अगर आप क्लासिक लुक चाहती हैं, तो लाल बिंदी के साथ सिंदूर जैसे पारंपरिक स्टाइलिंग एलिमेंट भी अपनी पसंद और परंपरा के अनुसार शामिल कर सकती हैं।



आई मेकअप रखें खूबसूरत और आकर्षक



बंगाली लुक के लिए आंखों को हल्का उभारने वाला मेकअप अच्छा विकल्प है। ब्लैक आईलाइनर, काजल और मस्कारा से आंखों को परिभाषित करें। शाम के कार्यक्रम के लिए हल्का स्मोकी आई मेकअप भी चुन सकती हैं। चेहरे पर जरूरत के अनुसार बेस मेकअप लगाएं और ऐसा फाउंडेशन चुनें जो आपकी त्वचा के रंग से मेल खाता हो।

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