भाई दूज पर साड़ी से लेकर सूट तक में दिखेंगी बेहद खूबसूरत, ट्राई करें ये लेटेस्ट एथनिक आउटफिट्स

Bhai Dooj Traditional Outfit Ideas 2026: भाई दूज का पर्व भाई-बहन के खास रिश्ते और आपसी प्रेम को दर्शाता है। इस दिन बहनें सज-संवरकर भाई का तिलक करती हैं। त्योहार के इस खास अवसर पर खूबसूरत दिखने के लिए आउटफिट का चुनाव भी अहम होता है। अगर आप भी भाई दूज पर कुछ अलग और ट्रेंडी पहनना चाहती हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इन साड़ी और सूट के एथनिक आउटफिट्स को अपने स्टाइल का हिस्सा बना सकती हैं।