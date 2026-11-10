Bhai Dooj Traditional Outfit Ideas 2026: भाई दूज का पर्व भाई-बहन के खास रिश्ते और आपसी प्रेम को दर्शाता है। इस दिन बहनें सज-संवरकर भाई का तिलक करती हैं। त्योहार के इस खास अवसर पर खूबसूरत दिखने के लिए आउटफिट का चुनाव भी अहम होता है। अगर आप भी भाई दूज पर कुछ अलग और ट्रेंडी पहनना चाहती हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इन साड़ी और सूट के एथनिक आउटफिट्स को अपने स्टाइल का हिस्सा बना सकती हैं।
भाई दूज पर साड़ी से लेकर सूट तक में दिखेंगी बेहद खूबसूरत, ट्राई करें ये लेटेस्ट एथनिक आउटफिट्स
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सोनिया चौहान Updated Tue, 10 Nov 2026 11:27 AM IST
सार
Bhai Dooj Ethnic Outfit Ideas: भाई दूज के अवसर पर महिलाएं अपने लुक को खास बनाने के लिए स्टाइलिश और ट्रेडिशनल आउटफिट्स को प्राथमिकता देती हैं। इन दिनों सेलिब्रिटी से प्रेरित साड़ियों और हैवी वर्क वाले सूट का फैशन भी काफी पसंद किया जा रहा है। ऐसे में आप भी इन आउटफिट्स को चुनकर अपने फेस्टिव लुक को आकर्षक बना सकती हैं।
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