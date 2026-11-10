भाई दूज के मौके पर हाथों में लगाएं ये ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

Bhai Dooj Trendy Mehndi Designs For Hands: भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते में प्यार और अपनापन दर्शाता है। इस खास मौके पर महिलाएं सजने-संवरने के साथ हाथों में मेहंदी लगाना भी पसंद करती हैं। त्योहार के लिए फ्लोरल, मंडला, अरेबिक, बेल और मिनिमल मेहंदी डिजाइन अच्छे विकल्प हो सकते हैं। वहीं, अगर आपके पास मेहंदी लगाने के लिए ज्यादा समय नहीं है, तो हथेली के बीच में छोटा फूल, उंगलियों पर बारीक पैटर्न और कलाई पर बेल बनाकर भी हाथों को खूबसूरत फेस्टिव लुक दे सकती हैं।





अगर आप भाई दूज के लिए मेहंदी लगाने की तैयारी कर रही हैं, तो यहां कुछ आसान और खूबसूरत डिजाइन के विकल्प देख सकती हैं। इन मेहंदी पैटर्न को कम समय में हाथों पर बनाकर अपने फेस्टिव लुक को और आकर्षक बना सकती हैं। अगर आप भाई दूज के लिए मेहंदी लगाने की तैयारी कर रही हैं, तो यहां कुछ आसान और खूबसूरत डिजाइन के विकल्प देख सकती हैं। इन मेहंदी पैटर्न को कम समय में हाथों पर बनाकर अपने फेस्टिव लुक को और आकर्षक बना सकती हैं।