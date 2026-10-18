{"_id":"6ad4a74ad7b98801be0ede97","slug":"dussehra-2026-from-arvind-trivedi-to-saif-ali-khan-these-star-play-ravan-character-on-screen-2026-10-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दशहरा 2026: जब पर्दे पर रावण बनकर छाए अभिनेता; प्रेमनाथ से यश तक, जानिए किस-किसने निभाया लंकापति का किरदार","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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अब 'रामायण' का जिक्र हो और रावण का न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको दशहरे के इस खास मौके पर उन सितारों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने छोटे और बड़े पर्दे पर रावण के किरदार को निभाया। विज्ञापन नवरात्रि खत्म होने के बाद अब पूरे देश में दशहरे की धूम देखने को मिल रही है। यह दिन बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में मनाया जाता है। जगह-जगह रामलीला होती हैं और आखिर में रावण को जलाया जाता है। बता दें कि छोटे और बड़े पर्दे पर भी 'रामायण' के कई शो और फिल्में बनीं हैं, जिनके जरिए भगवान राम और सीता की कहानी लोगों तक पहुंचाई गई।

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प्रेम नाथ

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता प्रेम नाथ ने 1976 में आई पौराणिक फिल्म 'बजरंगबली' में रावण की भूमिका निभाई थी। अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाले प्रेम नाथ ने इस किरदार को पर्दे पर एक अलग अंदाज दिया। उनकी भूमिका इस बात की याद दिलाती है कि रामायण की कहानी में रावण का चरित्र हमेशा से फिल्मकारों और कलाकारों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है।

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अरविंद त्रिवेदी

रावण का जिक्र हो तो सबसे पहले जो नाम और चेहरा लोगों के जहन में आता है, वह अरविंद त्रिवेदी का है। रामानंद सागर की 1987 में प्रसारित हुई ‘रामायण’ में उन्होंने लंकापति रावण का किरदार निभाया था। उनकी दमदार आवाज, रौबदार अंदाज और अभिनय ने इस भूमिका को घर-घर में लोकप्रिय बना दिया। आज भी दर्शकों के लिए उनका रावण वाला रोल सबसे यादगार किरदारों में से एक है।

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अखिलेंद्र मिश्रा

अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा ने साल 2008 के टीवी शो ‘रामायण’ में रावण की भूमिका निभाई थी। उन्होंने रावण को सिर्फ एक क्रूर राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक विद्वान और भावनाओं से भरे व्यक्तित्व के तौर पर भी पेश किया। उनके अभिनय में रावण का अहंकार, शक्ति और संवेदनशीलता देखने को मिली।

कार्तिक जयराम

2015 में आए टीवी शो ‘सिया के राम’ में अभिनेता कार्तिक जयराम ने रावण का किरदार निभाया था। इस सीरियल में रामायण की कहानी को एक अलग नजरिए से प्रस्तुत किया गया। कार्तिक ने अपने व्यक्तित्व और अभिनय के जरिए रावण के शाही अंदाज, शक्ति और महत्वाकांक्षा को पर्दे पर उतारा।

तरुण खन्ना

टीवी शो 'देवों के देव...महादेव' में तरुण खन्ना रावण के किरदार को निभाया था। उनके जोश, क्रोध और शक्तिशाली अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा था। मोहित रैना ने इस शो में महादेव का मुख्य किरदार निभाया था।

सैफ अली खान

साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'आदिपुरुष' में सैफ अली खान ने रावण की भूमिका निभाई थी। फिल्म में रावण को आधुनिक सिनेमाई अंदाज में प्रस्तुत किया गया। हालांकि, उनके लुक और किरदार को लेकर काफी आलोचना हुई थी।



निकितिन धीर

टीवी शो 'श्रीमद रामायण' में निकितिन धीर ने रावण की भूमिका निभाई। उनकी लंबी कद-काठी, गंभीर व्यक्तित्व और अभिनय ने लंकापति की शक्तिशाली छवि को उभारने में मदद की। उनके लिए यह किरदार सिर्फ एक खलनायक की भूमिका नहीं, बल्कि भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे जटिल पात्रों में से एक को पर्दे पर उतारने का अवसर भी था।