{"_id":"6ad4950837fc9a3b0f0ac83e","slug":"amitabh-bachchan-praise-mika-singh-in-kaun-banega-crorepati-18-says-he-send-big-piano-2026-10-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"केबीसी 18: सिंगर मीका सिंह ने अमिताभ बच्चन के घर भिजवाई थी भयंकर चीज, बिग बी ने शो में सुनाया चिलचस्प किस्सा","category":{"title":"Television","title_hn":"छोटा पर्दा","slug":"television"}}

विज्ञापन अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने शो 'कौन बनेगा करोड़ पति 18' को लेकर चर्चा में हैं। वह इस शो को होस्ट कर रहे हैं। हाल ही में इस शो में सिंगर फाल्गुनी पाठक और मीका सिंह पहुंचे। शो में अमिताभ बच्चन ने मीका सिंह के बारे में कई खास बातें बताई हैं।

Trending Videos

बड़ा धमाका करते हैं मीका सिंह

अमिताब बच्चन ने कहा 'मीका जी जब भी कहीं जाते हैं, तो बिना धमाके के कुछ होता नहीं है। आएंगे तो बड़ा धमाका होगा। आज आपने कुछ भी नहीं किया। हम बताना चाहते है। कुछ इनकी आदतें हैं, जो बहुत ही खूबसूरत हैं। मगर बहुत ही भयंकर हैं।'

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन