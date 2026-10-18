केबीसी 18: सिंगर मीका सिंह ने अमिताभ बच्चन के घर भिजवाई थी भयंकर चीज, बिग बी ने शो में सुनाया चिलचस्प किस्सा
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sun, 18 Oct 2026 03:14 PM IST
सार
KBC 18: हाल ही में सिंगर फाल्गुनी पाठक और मीका सिंह शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' में पहुंचे। यहां अमिताभ बच्चन ने मीका सिंह के बारे में एक खास बात बताई है।
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विस्तार
अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने शो 'कौन बनेगा करोड़ पति 18' को लेकर चर्चा में हैं। वह इस शो को होस्ट कर रहे हैं। हाल ही में इस शो में सिंगर फाल्गुनी पाठक और मीका सिंह पहुंचे। शो में अमिताभ बच्चन ने मीका सिंह के बारे में कई खास बातें बताई हैं।
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बड़ा धमाका करते हैं मीका सिंह
अमिताब बच्चन ने कहा 'मीका जी जब भी कहीं जाते हैं, तो बिना धमाके के कुछ होता नहीं है। आएंगे तो बड़ा धमाका होगा। आज आपने कुछ भी नहीं किया। हम बताना चाहते है। कुछ इनकी आदतें हैं, जो बहुत ही खूबसूरत हैं। मगर बहुत ही भयंकर हैं।'
अमिताब बच्चन ने कहा 'मीका जी जब भी कहीं जाते हैं, तो बिना धमाके के कुछ होता नहीं है। आएंगे तो बड़ा धमाका होगा। आज आपने कुछ भी नहीं किया। हम बताना चाहते है। कुछ इनकी आदतें हैं, जो बहुत ही खूबसूरत हैं। मगर बहुत ही भयंकर हैं।'
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मीका की आवाज को लेकर क्या बोले बिग बी?
बिग बी ने आगे कहा 'एक तो मैं बताना चाहता हूं। आपकी आवाज सबसे अलग है। यह बात जया बच्चन ने नोटिस की। आपकी आवाज थोड़ी अलग सी है। जब आप गाते हैं तो बहुत सुहानी लगती है। दलेर सिंह भी अच्छा गाते हैं। मगर आपकी आवाज अलग है। ये जया जी की तरफ से।'
बिग बी ने आगे कहा 'एक तो मैं बताना चाहता हूं। आपकी आवाज सबसे अलग है। यह बात जया बच्चन ने नोटिस की। आपकी आवाज थोड़ी अलग सी है। जब आप गाते हैं तो बहुत सुहानी लगती है। दलेर सिंह भी अच्छा गाते हैं। मगर आपकी आवाज अलग है। ये जया जी की तरफ से।'
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मीका ने अमिताभ के यहां क्या भेजा?
अमिताभ बच्चन ने आगे कहा 'और जो भयंकर बात है, वह मैं आपको बताता हूं। सर ये इतने दरियादिल हैं। ये हर दो-तीन महीने में हमको कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। कुछ ना कुछ मतलब 'कुछ' नहीं होता है। भाई साहब, इतना बड़ा जो ओरिजनल प्यानों होता है। वह भरी पेटी गाड़ी में हमारे घर में भेज दिया इन्होंने ने।' इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग तालिया बजाने लगे।
अमिताभ बच्चन ने आगे कहा 'और जो भयंकर बात है, वह मैं आपको बताता हूं। सर ये इतने दरियादिल हैं। ये हर दो-तीन महीने में हमको कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। कुछ ना कुछ मतलब 'कुछ' नहीं होता है। भाई साहब, इतना बड़ा जो ओरिजनल प्यानों होता है। वह भरी पेटी गाड़ी में हमारे घर में भेज दिया इन्होंने ने।' इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग तालिया बजाने लगे।