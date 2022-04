The Kapil Sharma Show: लंबे समय बाद टीवी पर वापसी करेगा ये मशहूर शो, द कपिल शर्मा शो की लेगा जगह?

हाल ही में ट्विटर पर किए गए एक पोस्ट में चैनल ने जल्द ही इंडियाज लाफ्टर चैंपियन शो के शुरू होने की जानकारी दी है। ऐसे में अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि यह शो कपिल के शो की जगह लेने वाला है। हालांकि, कपिल शर्मा शो के फैंस के लिए एक राहत की खबर भी है। दरअसल, यह कपिल शर्मा शो हमेशा के लिए बंद नहीं हो रहा है, बल्कि इसका यह सीजन खत्म हो रहा है।





NEW SHOW ALERT!!!#India'sLaughterChampion coming soon, only on Sony TV! pic.twitter.com/UVPMbc6crt