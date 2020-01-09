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आदित्य नारयण के साथ चल रही नेहा कक्कड़ की शादी की बात, 'इंडियन आइडल' के सेट पर मिलने पहुंचा परिवार!

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Thu, 09 Jan 2020 11:39 AM IST
neha kakkar
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neha kakkar - फोटो : social media
नेहा कक्कड़ इन दिनों 'इंडियन आइडल' सीजन 11 को जज कर रही हैं । उनके को-जज विशाल दडलानी और हिमेश रेशमिया हैं । इस शो को आदित्य नारायण होस्ट कर रहे हैं। नेहा शो में रोने को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं । अब नेहा की शादी की खबर आई है । नेहा जिससे शादी करने जा रही हैं उसका नाम जानकर आप चौंक जाएंगे । 
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neha kakkar aditya narayan udit narayan
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neha kakkar
neha kakkar - फोटो : social media
aditya narayan neha kakkar
aditya narayan neha kakkar - फोटो : social media
Neha Kakkar
Neha Kakkar - फोटो : file photo
Neha kakkar
Neha kakkar - फोटो : social media
aditya narayan
aditya narayan
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