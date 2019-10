तारक मेहता सीरियल के फैंस के लिए आई बड़ी खुशखबरी, ऐसे अवतार में शो में वापसी करेंगी दयाबेन

View this post on Instagram

Bestest episode @tmkoc_ntf One of bestest moments from today's episode or cutest memorable moments from today's episode Look at see cutest face expression of daya😍😍😍😍☺️☺️☺️☺️❤️❤️❤️❤️ glimpse from tonight's episode Video call with daya ben Life ka bestest moment and also memorable Finally bahut lambe samay ke maa neeche to se dekhi Bahut lambe samay daya ke maa neeche to se dekhne Ko Tu Mili Lekin Piche to se daya ke maa k jhalak to dekhi lekin samne se nahin jalate dikhi Finally daya ke maa neeche to dekhne Ko Tu Mili