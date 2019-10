'बालिका वधू', 'कहानी घर-घर की', जैसे टीवी शोज में नजर चुके अनूप सोनी बीते आठ सालों से पॉपुलर शो 'क्राइम पेट्रोल' को होस्ट कर रहे हैं। इसी शो से अनूप को काफी पहचान मिली। दर्शकों को उनके शो होस्ट करने का अंदाज काफी पसंद है। लेकिन कई बार अनूप सोनी का इस शो की वजह से मजाक भी बनता है।



"Tell me again that I can't" 😊

Have a healthy day 👍 pic.twitter.com/mu7U4qelUe