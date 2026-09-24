द पैराडाइज: 'हनुमान अंश' को मिली कड़ी टक्कर, नानी की फिल्म ने की धमाकेदार शुरुआत; इतने करोड़ का किया कलेक्शन

1 of 4 द पैराडाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहला दिन - फोटो : अमर उजाला







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एक्टर नानी की फिल्म ‘द पैराडाइज’ ने आज गुरुवार को थिएटर्स में दस्तक दे दी है। रिलीज से पहले ही फिल्म का काफी क्रेज देखने को मिल रहा था। जानिए इसके पहले दिन का कलेक्शन।

2 of 4 द पैराडाइज - फोटो : X

पहले दिन की इतनी कमाई

श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी फिल्म ‘द पैराडाइज’ आज रिलीज हो गई है। फिल्म में नानी लीड रोल में हैं। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन धमाकेदार शुरुआत की है। एडवांस बुकिंग में भी फिल्म ने बंपर कमाई की थी। अब आज रिलीज के बाद पहले दिन इसने खबर लिखे जाने तक 31.04 करोड़ की कमाई कर ली है। पहले दिन की कमाई से इसके क्रेज का अंदाजा लगाया जा सकता है।

3 of 4 फिल्म 'द पैराडाइज' - फोटो : इंस्टाग्राम- @nameisnani

‘द पैराडाइज’ के बारे में ‘द पैराडाइज’ का निर्देशन श्रीकांत ओडेला ने किया है।

इसे एसएलवी सिनेमाज के बैनर तले रिलीज किया गया है।

फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम समेत कुल आठ भाषाओं में रिलीज हुई है।

फिल्म में नानी, राघव जुयाल के अलावा मोहनलाल, सोनाली बेंद्रे और संपत राज अहम भूमिकाओं में हैं।

‘द पैराडाइज’ का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है।

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4 of 4 मिर्जापुर द मूवी, हनुमान अंश - फोटो : सोशल मीडिया