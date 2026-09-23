बॉक्स ऑफिस: रिलीज से पहले ‘द पैराडाइज’ का धमाका, की करोड़ों की कमाई; नानी ने बनाया करियर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

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फिल्म के रेगुलर शो 24 सितंबर से शुरू होंगे। ‘द पैराडाइज’ ने एडवांस बुकिंग के मामले में नानी की पिछली सबसे बड़ी ओपनर फिल्म ‘हिट: द थर्ड केस’ को पीछे छोड़ दिया है। ट्रेड ट्रैकर सेकनिल्क के मुताबिक, ‘हिट: द थर्ड केस’ ने 2025 में रिलीज के पहले दिन दुनियाभर में 37.80 करोड़ रुपये की कमाई की थी।वहीं, ‘द पैराडाइज’ ने रिलीज से पहले ही एडवांस टिकट बिक्री के जरिए यह आंकड़ा पार कर लिया है। ‘द पैराडाइज’ की वर्ल्डवाइड कमाई 40 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है।खास बात यह है कि दोनों फिल्मों को सेंसर बोर्ड यानी CBFC से ‘A’ सर्टिफिकेट मिला है। यानी इन फिल्मों को सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र के दर्शक ही देख सकते हैं। ऐसे में रिलीज से पहले इतनी बड़ी संख्या में टिकटों की बिक्री फिल्म के लिए खास मानी जा रही है।