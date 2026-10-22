{"_id":"6ad9731859aa3b37aa06506d","slug":"ranbir-kapoor-apologises-after-being-brutally-trolled-for-statement-on-ramayana-2026-10-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रणबीर कपूर: 'बर्बाद करे अल्फाज मेरे', रणबीर कपूर ने मांगी माफी; दशहरा पर बयान देकर निशाने पर आए थे अभिनेता","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'रामायण' को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच उन्होंने पश्चिम बंगाल में दशहरा कार्यक्रम के दौरान अपने शब्दों के चुनाव के लिए माफी मांगी है। चेन्नई में अपनी फिल्म 'रामायण' के म्यूजिकल इवेंट में अभिनेता ने इस विवाद पर बात की और माना कि त्योहार पर अपनी बात रखते समय उनसे गलती हो गई थी।

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क्या कहना चाहते थे रणबीर कपूर?

कार्यक्रम में बोलते हुए, रणबीर ने साफ किया कि वह असल में क्या कहना चाहते थे और अपनी जुबान फिसलने के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा, 'मैं कल दशहरा कार्यक्रम के दौरान हुई एक घटना के लिए माफी मांगना चाहता हूं। मुझसे बोलते समय गलती हो गई थी। मैं असल में यह कहना चाहता था कि 'बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होगी।''



रणबीर वायरल वीडियो: 'अंत सच्चाई और अच्छाई की होगी', दशहरा पर फिसली एक्टर की जुबान; ट्रोलिंग के बाद मांगी माफी

कार्यक्रम में बोलते हुए, रणबीर ने साफ किया कि वह असल में क्या कहना चाहते थे और अपनी जुबान फिसलने के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा, 'मैं कल दशहरा कार्यक्रम के दौरान हुई एक घटना के लिए माफी मांगना चाहता हूं। मुझसे बोलते समय गलती हो गई थी। मैं असल में यह कहना चाहता था कि 'बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होगी।''

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रणबीर कपूर ने मांगी माफी

अभिनेता ने संगीतकार एआर रहमान के साथ अपने काम का भी जिक्र किया। उन्होंने फिल्म के एक गाने की पंक्ति का हवाला देते हुए बताया कि कभी-कभी अपनी बात को सही ढंग से कह पाना उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा, 'इससे मुझे 'रॉकस्टार' में रहमान सर के साथ किए गए काम की याद आती है। मैं जो कहना चाहता हूं वह है 'जो भी मैं कहना चाहता हूं, बर्बाद करे अल्फाज मेरे'। इसलिए मैं इसके लिए सचमुच माफी मांगता हूं।'

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दशहरे पर क्या बोले थे रणबीर?

यह विवाद मंगलवार को तब शुरू हुआ जब रणबीर ने कोलकाता में एक कार्यक्रम में दशहरे के महत्व को संबोधित किया। उनके भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा, 'दशहरा हमें एक बहुत खूबसूरत बात याद दिलाता है कि बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में अंत सच्चाई और अच्छाई की ही होगी।'

क्यों हुई रणबीर की आलोचना?

रणबीर का यह बयान दशहरे के उस संदेश से जुड़ा था, जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत की बात कही जाती है। हालांकि, उनके बयान में इस्तेमाल किए गए शब्दों, खासकर 'आखिर में अंत' वाले हिस्से ने लोगों का ध्यान खींचा। इसी वजह से सोशल मीडिया पर उनके इस बयान को लेकर चर्चा होने लगी।