जेलर 2: दुनियाभर में करोड़ों कमा रही रजनीकांत की फिल्म, फिर क्यों निराश हैं कनाडाई फैंस? सामने आई यह बड़ी वजह

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' दुनियाभर में तगड़ी कमाई कर रही है। मगर कनाडा के एक थिएटर में फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी गई है। वहां के यॉर्क सिनेमाज में दर्शक रजनी का जादू नहीं देख पाए। जानें क्यों रोकी गई फिल्म

क्या थी फिल्म रोकने की वजह?

फिल्म 'जेलर 2' की स्कीनिंग कनाडा स्थित यॉर्क सिनेमाज में रोक दी गई। यह जानकारी यॉर्क सिनेमाज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दी। साथ ही, इसके पीछे की वजह भी स्पष्ट की। उन्होंने पोस्ट में लिखा, ‘हमें यह बताते हुए दुख हो रहा है कि बुधवार, 21 अक्टूबर से यॉर्क सिनेमाज में ‘जेलर 2’ की स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी। मौजूदा परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए उत्तरी अमेरिकी डिस्ट्रीब्यूटर्स श्लोका एंटरटेनमेंट्स और प्रत्यंगिरा सिनेमाज की ओर से केडीएम उपलब्ध कराया जाना था। इसके अलावा, प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स से जरूरी मंजूरी भी मिलनी थी, लेकिन तमाम भुगतान पूरे किए जाने के बावजूद अब तक ये औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं। ऐसे में तकनीकी कारणों से फिल्म की स्क्रीनिंग जारी रखना संभव नहीं है।’