फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   South Cinema ›   rajinikanth film Jailer 2 Not Released In york cinemas Canada know reason

जेलर 2: दुनियाभर में करोड़ों कमा रही रजनीकांत की फिल्म, फिर क्यों निराश हैं कनाडाई फैंस? सामने आई यह बड़ी वजह

Wed, 21 Oct 2026 03:33 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Wed, 21 Oct 2026 03:33 PM IST
सार

Jailer 2 Not Released In Canada: फिल्म 'जेलर 2' ने दुनियाभर में 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। हर जगह रिलीज होने के बाद भी फिल्म कनाडा के ‘यार्क सिनेमा’ में रिलीज नहीं हो सकी। इसकी जानकारी सिनेमा चेन ने सोशल मीडिया के जरिए दी।

विज्ञापन
rajinikanth film Jailer 2 Not Released In york cinemas Canada know reason
जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' दुनियाभर में तगड़ी कमाई कर रही है। मगर कनाडा के एक थिएटर में फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी गई है। वहां के यॉर्क सिनेमाज में दर्शक रजनी का जादू नहीं देख पाए। जानें क्यों रोकी गई फिल्म

विज्ञापन

क्या थी फिल्म रोकने की वजह?

फिल्म 'जेलर 2' की स्कीनिंग कनाडा स्थित यॉर्क सिनेमाज में रोक दी गई। यह जानकारी यॉर्क सिनेमाज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दी। साथ ही, इसके पीछे की वजह भी स्पष्ट की। उन्होंने पोस्ट में लिखा, ‘हमें यह बताते हुए दुख हो रहा है कि बुधवार, 21 अक्टूबर से यॉर्क सिनेमाज में ‘जेलर 2’ की स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी। मौजूदा परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए उत्तरी अमेरिकी डिस्ट्रीब्यूटर्स श्लोका एंटरटेनमेंट्स और प्रत्यंगिरा सिनेमाज की ओर से केडीएम उपलब्ध कराया जाना था। इसके अलावा, प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स से जरूरी मंजूरी भी मिलनी थी, लेकिन तमाम भुगतान पूरे किए जाने के बावजूद अब तक ये औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं। ऐसे में तकनीकी कारणों से फिल्म की स्क्रीनिंग जारी रखना संभव नहीं है।’

विज्ञापन
Trending Videos

rajinikanth film Jailer 2 Not Released In york cinemas Canada know reason
जेलर 2 - फोटो : यूट्यूब

दर्शकों को दिया संदेश
आगे अपनी पोस्टमें यॉर्क सिनेमाज ने दर्शकों को हुई असुविधा के लिए खेद जताते हुए माफी भी मांगी। प्रबंधन ने कहा कि फिल्म की स्क्रीनिंग जारी रखने के लिए उनकी ओर से हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। सिनेमाज ने दर्शकों को हुई परेशानी के लिए माफी मांगते हुए उनके निरंतर सहयोग, समर्थन और धैर्य के लिए आभार व्यक्त किया।

विज्ञापन

rajinikanth film Jailer 2 Not Released In york cinemas Canada know reason
जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया

500 करोड़ पार पहुंची फिल्म की कमाई

  • फिल्म ‘जेलर 2’ ने पहले दिन भारत में 59.70 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था।  फिल्म ने रिलीज के छठे दिन यानी मंगलवार को 45.55 करोड़ रुपए की कमाई की।
  • फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन 287.80 करोड़ रुपए हो गया है।
  • इस तरह फिल्म ने दुनियाभर में 541 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। 
  • फिल्म का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार ने किया है। 

 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed