बॉक्स ऑफिस: दशहरा पर कितनी हुई 'जेलर 2' की कमाई? छुट्टी के दिन 'रणबाली' के कलेक्शन में आया उछाल

1 of 5 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' धमाल मचा रही है। फिल्म के कलेक्शन को देखकर लगता है कि आज इसे दशहरा की छुट्टी का फायदा मिल रहा है। वहीं विजय देवरकोंडा और रश्मिका की फिल्म 'रणबाली' भी ठीक-ठाक कमाई कर रही है। जानिए आज मंगलवार को दोनों फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया है।

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2 of 5 रजनीकांत जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया

3 of 5 जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया

क्या है 'जेलर 2' की कहानी?

फिल्म के केंद्र में एक बार फिर मुथुवेल पांडियन है, जो पहले भाग में वर्मन (विनायकन) की मौत के बाद की घटनाओं से जूझ रहा है। वर्मन की हत्या के पीछे की सच्चाई और उससे जुड़े लोगों की तलाश कहानी को आगे बढ़ाती है। एक पुलिस अधिकारी बेटे को खोने का मानसिक आघात अब भी मुथुवेल और उसके परिवार को परेशान करता है। इस बार उसका सामना ऐसे गिरोह से होता है, जिसका नेटवर्क वर्मन से भी बड़ा है। कहानी में नए किरदारों की एंट्री के साथ संघर्ष का दायरा बढ़ता जाता है।

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4 of 5 रणबाली - फोटो : सोशल मीडिया

'रणबाली' की कितनी हुई कमाई? विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की अदाकारी वाली फिल्म 'रणबाली' भी बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है।

इस फिल्म को भी आज दशहरा की छुट्टी का फायदा मिलता दिख रहा है।

सोमवार को इस फिल्म ने 5.40 करोड़ रुपये कमाए थे।

आज पांचवें दिन खबर लिखे जाने तक इस फिल्म ने 4.84 करोड़ रुपये कमाए हैं।

इस फिल्म का कुल कलेक्शन 34.29 करोड़ रुपये हो गया है।

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5 of 5 रणबाली - फोटो : यूट्यूब