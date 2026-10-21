जेलर 2 विवाद: मोहनलाल के बॉडी डबल ने तोड़ी चुप्पी, कहा- मेरा चेहरा फिल्म में कहीं नहीं दिखाया गया

तस्वीर शेयर करने के बाद बढ़ा विवाद

मोहनलाल के बॉडी डबल के तौर पर काम करने वाले मिमिक्री आर्टिस्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ कुछ शॉट्स में उनके हाथ और पैर के कुछ हिस्से ही इस्तेमाल किए गए थे। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि क्लाइमेक्स में उनका चेहरा दिखाया गया। बता दें कि मोहनलाल की उपस्थिति को लेकर विवाद तब और बढ़ गया, जब जॉबी ने फिल्म की रिलीज वाले दिन मोहनलाल के मैथ्यू कैरेक्टर लुक में अपनी तस्वीरें शेयर कीं।



बोले- 'कुछ सीन्स तक ही सीमित रहा काम'

जॉबी कोडकारा ने 'जेलर 2' में अपने रोल पर सफाई दी है। उन्होंने यूट्यूब चैनल 'जैंगो स्पेस' को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि 'जेलर 2' में उनका काम कुछ शॉट्स तक ही सीमित था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म में उनके चेहरे का इस्तेमाल नहीं किया गया। साथ ही जॉबी ने उन दावों को भी खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया कि वे क्लाइमैक्स में मोहनलाल के फोटो डबल के तौर पर दिखे थे।

