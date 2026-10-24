फौजी टीजर रिलीज: प्रभास की फिल्म की पहली झलक, हिटलर से लेकर बोस तक का जिक्र; किलर अंदाज में दिखे रिबेल स्टार

फिल्म 'फौजी' के टीजर में हिटलर और सुभाष चंद्र बोस की झलक दिखी है। सुभाष चंद्र बोस, हिटलर से भारत के लिए मदद मांगते हैं। मगर हिटलर इंकार करते हैं। उनका तर्क है कि ब्रिटेन भारत पर दो दशकों से राज करे रहा है, इसलिए यह हारी हुई जंग है। मगर सुभाष चंद्र बोस भारत के लोगों की काबिलियत के बारे में बताते हैं। वह अपने एक फौजी की तारीफ करते हैं। इसके बाद फौजी के रूप में प्रभास की झलक दिखती है।