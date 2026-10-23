सामंथा रुथ प्रभु: अभिनेत्री ने सीएम विजय को बताया अपना लकी चार्म, कहा- सही वक्त पर राजनीति में कदम रखा

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विज्ञापन अभिनेता सी जोसेफ विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपने करियर के बीच फिल्मों को अलविदा कह दिया था। उनकी सह-कलाकार सामंथा रुथ प्रभु ने उनकी खूब तारीफ की है। अभिनेत्री आजकल 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ तमिल' को होस्ट कर रही हैं। जब उनसे उनके पसंदीदा साथी कलाकार के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने विजय को अपना 'लकी चार्म' बताया और उनकी कड़ी मेहनत की तारीफ की।

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सामंथा ने सीएम विजय को बताया लकी चार्म

शो के अपकमिंग एपिसोड में जब 'हीरो बनाम विलेन' चैलेंज के दौरान आरजे विजय ने सामंथा से पूछा कि उनका पसंदीदा स्टार कौन है, तो उन्होंने कहा कि विजय के प्रति उनकी पसंद के बारे में तो सभी जानते हैं। उन्होंने कहा, 'वह मेरे लकी चार्म हैं। मैंने उनके साथ तीन सुपरहिट फिल्मों में काम किया है।' उन्होंने 'कत्थी' (2014), 'थेरी' (2016) और 'मर्सल' (2017) का जिक्र किया। ये तीनों फिल्में कमर्शियल रूप से बेहद सफल रहीं। दुनिया भर में इन फिल्मों ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की। 'मर्सल' ने 250 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था।

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सामंथा ने की विजय की सीएम तारीफ

सामंथा ने विजय के राजनीतिक सफर के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि एक इंसान के तौर पर विजय सबके लिए प्रेरणा हैं। सामंथा ने कहा, 'करोड़ों फैंस होने के बावजूद उन्होंने एक नेता बनने और शासन की जिम्मेदारी संभालने का रास्ता चुना। वह शांत रहते हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हैं और परदे के पीछे रहकर बहुत कड़ी मेहनत करते हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'अपने करियर के पीक पर सिनेमा को छोड़कर राजनीति में आना कोई आसान फैसला नहीं है।' हालांकि, सामंथा ने कहा कि विजय ने बिल्कुल सही समय पर राजनीति में कदम रखा है।

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विजय का करियर विजय ने 1984 में फिल्म 'वेत्री' से एक बाल कलाकार के रूप में ऑन-स्क्रीन डेब्यू किया था।

1992 में उन्होंने फिल्म 'नालैया थीरपु' से लीड एक्टर के तौर पर शुरुआत की।

1996 में आई 'कोयंबटूर मपिल्लई' उनकी पहली कमर्शियल ब्लॉकबस्टर फिल्म थी।

जब विजय ने फिल्मों से संन्यास लिया, तब वे अपने करियर के शिखर पर थे।

उनकी फिल्म 'लियो' कॉलीवुड (तमिल सिनेमा) की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही।