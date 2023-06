भारतीय स्पाइडर मैन पवित्र प्रभाकर नई एनिमेटेड फिल्म में बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की है, जिसे स्पाइडरमैन : अक्रॉस द स्पाइडर वर्स का नाम दिया गया यह फिल्म 2018 की ऑस्कर विजेता फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: इनटू द स्पाइडर-वर्स’ का सीक्वल है। यह दो जून को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस बार फिल्म में स्पाइडरमैन का करैक्टर माइल्स मोरेल्स अलग अंदाज में नजर आए हैं। साथ ही इस फिल्म के साथ पहली बार इंडिया का अपना स्पाइडरमैन- पवित्र प्रभाकर भी नजर आए हैं।



