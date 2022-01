Golden Globes 2022: ‘स्क्विड गेम’ के ओ योंग सू समेत ये कलाकार बने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के विजेता, यहां देखिए पूरी लिस्ट

आइए देखते हैं गोल्डन ग्लोब्स द्वारा डाली गई विजेताओं की लिस्ट:

बेस्ट एक्टर इन ड्रामा – विल स्मिथ (किंग रिचर्ड)



बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी-म्यूजिकल – ऐंड्रयू गारफील्ड (टिक,टिक.. बूम)



बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा – निकोल किडमैन



बेस्ट एक्टर (टेलीविजन) ड्रामा – जेरेमी स्ट्रांग ( सक्सेशन)



बेस्ट एक्टर कॉमेडी-म्यूजिकल (टेलीविजन) – जेसन सुदिस्की (टेड लासो)



बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल (टेलीविजन) – ओ योंग सू (स्क्विड गेम)



बेस्ट पिक्चर एनीमेशन – एनकांटो



बेस्ट टेलीविजन सीरीज- सक्सेशन



बेस्ट पिक्चर ड्रामा – द पॉवर ऑफ द डॉग



बेस्ट डायरेक्टर – जेन कैम्पियन (द पॉवर ऑफ द डॉग)





यहां देखें पूरी लिस्ट:

Congratulations to all of those nominated and all the 79th #GoldenGlobe winners! 👏



For a full list of our winners check out our website https://t.co/YNJdDhHQ7L pic.twitter.com/Wwoc0Rw4o1