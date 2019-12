जेम्स बॉन्ड की फिल्म 'स्पेक्टर' का यह सीन दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में

2020 में जेम्स बॉन्ड बिलकुल नए अंदाज में लौट रहा है। इस किरदार का तिलिस्म कुछ ऐसा है कि हर फिल्म के साथ ये और ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। 'नो टाइम टू डाई' इस फ्रेंचाइजी की 25वीं फिल्म है। इस फिल्म के साथ ही डेनियल क्रेग पांचवी बार जेम्स बॉन्ड की भूमिका में दिखाई देंगे। अब बात करते हैं 'नो टाइम टू डाई' से पहले रिलीज हुई इस फ्रेंचाइजी की फिल्म स्पेक्टर की। इस फिल्म का नाम सिनेमा के इतिहास में रिकॉर्ड बनाने की वजह से दर्ज है। वो रिकॉर्ड क्या है यह हम आपको बता रहे हैं।

It’s the biggest explosion in film history. Here’s the lowdown on SPECTRE (2015)’s big bang… pic.twitter.com/1lEdbt900j