Vivek Agnihotri: नई फिल्म का एलान करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने यूजर्स से पूछा शीर्षक, फैंस बोले- चेतन भगत...

बता दें कि विवेक अग्निहोत्री ने उपरोक्त ट्वीट को कोट करते हुए फिल्म बनाने की बता कही है। जिसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है निर्देशक दिल्ली फाइल्स के बाद कोविड-10 वैक्सीनेशन ड्राइव पर फिल्म बनाएंगे, जिसमें नरेंद्र मोदी से लेकर आईसीएमआर तक का जिक्र होगा। इतना ही नहीं विवेक अग्निहोत्री ने अपने प्रशंसकों से इस फिल्म के लिए टाइटल सुझाने को भी कहा है। निर्देशक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'क्या मुझे इस पर फिल्म बनानी चाहिए? अगर हां, तो इसका शीर्षक क्या होना चाहिए?'

I am highly inspired to make a film on this greatest achievement of Humanity. I am also very proud that Bharat did it.



Should I make it? If I do, what should be the title? #200CroreVaccinations https://t.co/Yw8GPN3FL7