विवेक अग्निहोत्री ने दर्शकों को धन्यवाद देते हुए लिखा- #द कश्मीर फाइल्स को दुनिया को सच्चाई बताने में मदद करने के लिए दुनिया भर के सभी भारतीयों का धन्यवाद। #राइट टू जस्टिस। बता दें कि हिंदी बेल्ट में फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। हालांकि मार्च के आखिरी हफ्ते में फेमस फिल्म निर्माता एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर रिलीज होने के बाद 'द कश्मीर फाइल्स' की कमाई धीमी हो गई है।

Thanks to all Indians all over the world in helping #TheKashmirFiles tell the TRUTH to the world. 🙏🙏🙏#RightToJustice pic.twitter.com/9PM4UzUY0r