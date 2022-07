Vivek Agnihotri: विवेक अग्निहोत्री ने ट्विटर अकाउंट बंद करने का किया एलान, लोग बोले- सही फैसला किया

हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं। लगभग हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखे वाले विवेक अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर काफी सुर्खियों में रहे थे। इसी बीच एक निर्देशक एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल, विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट बंद करने का एलान किया है। विवेक ने इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट भी किया।



It’s time for Creative Solitude.



Time to deactivate twitter for sometime.



See you soon.