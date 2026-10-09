{"_id":"6ac8bf233d8e2e3c10071edf","slug":"comedian-gaurav-gupta-backlash-after-caste-accent-jokes-on-woman-in-show-2026-10-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"गौरव गुप्ता: जाति और लहजे पर मजाक करना पड़ा कॉमेडियन को भारी, वीडियो देख भड़के लोग; जानें क्या है पूरा मामला?","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन



महिला ने कहा कि उसे इस नाम से बुलाया जाना पसंद नहीं है, लेकिन गौरव फिर भी सवाल करते रहे। इसके बाद कॉमेडियन महिला के बोलने के तरीके, स्कूल और लाइफस्टाइल पर भी टिप्पणी करते हैं। इस पर कई लोगों ने आरोप लगाया कि कॉमेडियन ने मजाक के नाम पर महिला को सबके सामने शर्मिंदा किया। विज्ञापन कॉमेडियन गौरव गुप्ता इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल, सोशल मीडिया पर उनके स्टैंडअप शो का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। वीडियो में गौरव दर्शकों के बीच बैठी एक महिला को उसके यादव सरनेम के आधार पर 'यादवनी' कहकर बुलाते हैं।

Trending Videos

क्या है पूरा मामला?

वायरल वीडियो में गौरव सबसे पहले महिला का नाम पूछते हैं और फिर उन्हें 'यादवनी' कहकर बुलाते हैं। महिला इस बात को मानती है, लेकिन कहती है कि उसे इस नाम से बुलाया जाना पसंद नहीं है। इस पर गौरव हैरानी जताते हुए पूछते हैं कि ये आपकी सांस्कृतिक जड़ें हैं, है ना। महिला जवाब देती है कि मुझे यह सुनना अच्छा नहीं लगता।



इसके बाद गौरव महिला के पति को लेकर टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा पति बनिया है। फिर वह महिला के बोलने के अंदाज पर सवाल उठाते हैं और पूछते हैं कि क्या वह विदेश से आई है या गुरुग्राम से है। महिला के गुरुग्राम से होने की बात पता चलने पर गौरव कहते हैं कि गुरुग्राम से हो तो इतना एटीट्यूड किस बात का है?



महिला के बोलने के तरीके का मजाक उड़ाते हुए वह कहते हैं कि आपका एक्सेंट तो ऐसा है, जैसे सीधे ऑक्सफोर्ड से यहां आ गई हों। इसके बाद गौरव महिला से उसके स्कूल के बारे में पूछते हैं। महिला बताती है कि उसने पाथवे स्कूल से पढ़ाई की है। इस पर गौरव स्कूल और उसके बोलने के अंदाज को लेकर मजाक करते हैं।

विज्ञापन

बातचीत आगे बढ़ने पर गौरव महिला से उनके काम के बारे में पूछते हैं। वह महिला के अंग्रेजी बोलने के तरीके की नकल करते हैं और उनकी लाइफस्टाइल पर भी टिप्पणी करते हैं। साथ ही, वह सवाल करते हैं कि क्या महिला आर्थिक रूप से अपने पति पर निर्भर है।



एक जगह गौरव कहते हैं कि आप अभी अपने पति के पैसों पर खर्च चला रही हैं? ओह माय गॉड, फिर इस एक्सेंट का क्या मतलब है? वह महिला को कॉल सेंटर में काम करने की सलाह देते हुए कहते हैं कि हाउसवाइफ बनकर वह अपनी काबिलियत बर्बाद कर रही है। वीडियो में वह महिला के बोलने के तरीके और घर के कामों को लेकर भी कई टिप्पणियां करते नजर आते हैं।

विज्ञापन

सोशल मीडिया पर लोगों ने की आलोचना

इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने नाराजगी जताई। इनमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरुण बोथरा भी शामिल हैं। उन्होंने दर्शकों में से किसी एक व्यक्ति को मजाक का निशाना बनाने के तरीके पर सवाल उठाया।



अरुण बोथरा ने एक्स पर लिखा, 'अगर आपकी कॉमेडी इस बात पर निर्भर करती है कि आप दर्शकों में से किसी को बेइज्जत करके बाकी लोगों को हंसाएं, तो यह समझदारी वाली कॉमेडी नहीं है। लोगों को हंसाने के लिए टैलेंट चाहिए। किसी एक व्यक्ति को मजाक का निशाना बनाना आसान है। सबसे अच्छा मजाक वह होता है, जिसमें उस व्यक्ति समेत सभी लोग हंसें, जिसके बारे में मजाक किया जा रहा है।'

एक अन्य यूजर ने कहा कि महिला के 'यादवनी' कहे जाने पर अपनी नाराजगी जताने के बाद गौरव का व्यवहार और ज्यादा आपत्तिजनक हो गया। कुछ लोगों ने कॉमेडियन की आलोचना करते हुए कहा कि वह बार-बार जाति, बोलने के तरीके और सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर मजाक करते हैं। एक यूजर ने इस बातचीत को कॉमेडी के बजाय किसी को परेशान करने जैसा बताया। यूजर का कहना था कि किसी के अलग तरीके से बोलने या अलग लाइफस्टाइल होने के कारण उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।