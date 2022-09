हालांकि जब विक्रम वेधा की टीजर जारी हुआ था, तब लोगों को वह खास पसंद नहीं आया था, लेकिन ट्रेलर रिलीज होते ही पूरी फिजा बदल गई। कुछ फैंस तो इस फिल्म को 2022 का मास्टरपीस तक बता रहे हैं। एक फैन ने कहा कि हिंदी फिल्में हमेशा सीटीमार डायलॉग्स वाली होनी चाहिए और विक्रम वेधा ऐसी ही है।

Can we all take a minute to appreciate Hrithik Roshan in the #VikramVedhaTrailer he is so enigmatic, so handsome and is performing so brilliantly. pic.twitter.com/0SSsUl6ksH