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रिलीज के दूसरे हफ्ते वरुण धवन की 'अक्टूबर' की रफ्तार पड़ी धीमी, जानिए कितना रहा कलेक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Sat, 21 Apr 2018 12:05 PM IST
वरुण धवन
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'अक्टूबर' वरुण धवन की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म कही जा रही है, वहीं फिल्म की कमाई पर नजर डालें, तो यह ओपनिंग डे पर वरुण धवन के करियर की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म भी साबित हुई है। फिल्म धीमी रफ्तार से बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है।  
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varun dhawan october box office collection

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