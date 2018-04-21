'अक्टूबर' वरुण धवन की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म कही जा रही है, वहीं फिल्म की कमाई पर नजर डालें, तो यह ओपनिंग डे पर वरुण धवन के करियर की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म भी साबित हुई है। फिल्म धीमी रफ्तार से बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है।
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